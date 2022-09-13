دوري أبطال أوروبا: ليفربول يحقق فوزًا قاتلا على أياكس

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الكاميروني جويل ماتيب يسجل هدف الفوز لليفربول ضد ضيفه أياكس أمستردام في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد في 13 أيلول/سبتمبر 2022

ليفربول (أ ف ب) – حقق ليفربول الانكليزي فوزًا قاتلا وغاليًا 2-1 على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لدوري أبطال أوروبا، ليستعيد توازنه بعد هزيمة مذلة الاسبوع الفائت.

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على ملعب أنفيلد، سجل الكاميروني العائد من الاصابة جويل ماتيب هدف الفوز برأسية في الدقيقة 89، بعد أن افتتح المصري محمد صلاح النتيجة لأصحاب الارض في الشوط الاول (17) وعادل الغاني محمد قدوس للضيوف (27).

وكان ليفربول سقط سقوطًا مدويًا في الجولة الاولى في ايطاليا 1-4 أمام نابولي وصفها كلوب بالمباراة الأسوأ منذ وصوله الى النادي. وكانت الخسارة الأكبر للفريق الإنكليزي قاريًا منذ السقوط أمام أياكس 1-5 عام 1966 في المسابقة ذاتها.

وحقق فريق كلوب فوزه الثالث هذا الموسم من أصل ثماني مباريات محليًا وقاريًا، إذ يحتل المركز السابع في الدوري بعد ستة مراحل.

ولم يخض ليفربول مباراة منذ سقوطه ضد نابولي بعد أن أرجئت مباريات المرحلة السابعة من الدوري الانكليزي الممتاز نهاية الاسبوع الفائت حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، كما أرجئت مباراته المقررة الاحد ضد مضيفه تشلسي بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة ونقص في موارد الشرطة.

وشهدت تشكيلة ليفربول عودة البرتغالي ديوغو جوتا ولاعب الوسط تياغو ألكانتارا من الاصابة، وحلا بدلا من البرازيلي فيرمينو وجميس ميلنر مقارنة بالتشكيلة التي بدأت أمام نابولي.

كما عاد ماتيب بدلا من جو غوميز وشارك اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس بدلا من الاسكتلندي أندرو روبرتسون.

وبعد أن بدأت المباراة بدقيقة صمت حدادًا على الملكة، افتتح صلاح التسجيل بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة من جوتا وهو غير مراقب سددها الى يسار الحارس (17).

إلا أن أياكس عادل من التسديدة الوحيدة على المرمى له في الشوط الاول ولكن بطريقة رائعة بعد أن وصلت عرضية الى داخل المنطقة لقدوس من ستيفن بيرخفايس، سددها بيسراه رائعة صاروخية في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر (27).

وهيمن بعدها ليفربول على مجريات الشوط الاول وأتيحت له عدة فرص وبدا أفضل بعودة جوتا وألكانتارا، أولا برأسية قوية للمدافع الهولندي فيرجل فان دايك تابعها من ركنية تصدى لها الحارس ريمكو باسفير (35).

وجاء بعدها الخطر عبر الظهير الايمن ترنت ألكسندر-أرنولد الذي وصلته الكرة على الجهة اليمنى داخل المنطقة من الكولومبي لويس دياس، راوغ وسددها قوية بيسراه صدها الحارس لترتد نحوه تابعها مرة أخرى أبعدها باسفير الى ركنية (42).

ومرة أخرى وجد فان دايك نفسه محررًا إثر ركنية إلا ان الحارس أبعد رأسيته مجددًا (44).

واصل ليفربول أفضليته في الشوط الثاني وسدد مرتين على المرمى عبر جوتا (47) وهارفي إليوت (55) تصدى لهما الحارس.

ودفع بعدها كلوب بفيرمينو والوافد هذا الموسم الاوروغوياني داروين نونييس الذي لم يجد مستواه بعد، بدلا من إليوت وجوتا تواليًا.

وبعد أن فشل في التهديد في الشوط الثاني، انتظر أياكس حتى الدقيقة 75 ليشكل خطورة بعدما رفع القائد الصربي دوشان تاديتش عرضية نحو القائم الثاني تابعها دايلي بليند، لاعب مانشستر يونايتد السابق، برأسه مرت بجانب القائم.

وكاد نونييس أن يسجل هدف الفوز بعد لعبة جماعية وصلت على إثرها الكرة من فيرمينو الى صلاح داخل المنطقة ومنه الى الاوروغوياني الواقف في موقع مؤات لكنه سددها بمحاذاة القائم في أخطر فرص الشوط الثاني (83).

إلا أن ليفربول تنفس الصعداء بفوز كان بحاجة إليه برأسية ماتيب إثر ركنية نفذها تسيميكاس، تجاوزت خط المرمى بقليل بعد أن أكدت ذلك "ساعة" الحكم.

وأرجئت مباراة غلاسكو رينجرز ضد ضيفه نابولي الى الاربعاء بسبب نقض في موارد الشرطة لمرور نعش الملكة في اسكتلندا الثلاثاء.

ليفركوزن يسقط أتلتيكو

في المجموعة الثانية، مني أتلتيكو مدريد الاسباني بخسارة قاتلة 2-صفر ضد مضيفه باير ليفركوزن الالماني، فيما حقق كلوب بروج البلجيكي فوزًا رائعًا برباعية نظيفة على أرض بورتو البرتغالي لينفرد بالصدارة.

وكان أتلتيكو حقق فوزًا دراماتيكيًا 2-1 في الجولة الاولى ضد بورتو في مدريد في مباراة سُجلت اهدافها الثلاثة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، فيما تفوق بروج على ليفركوزن 1-صفر.

في ألمانيا، سجل روبرت أندريخ (84) والفرنسي موسى ديابي هدفي اللقاء (87) ليمنحا فريقهما أولى النقاط.

في بورتو، سجل أهداف بروج الاسباني فيران خوتغلا (15 من ركلة جزاء)، الغاني كمال سواه (47)، الدنماركي أندرياس سكوف أولسن (52) والنروجي أنتونيو نوسا (89).

© 2022 AFP