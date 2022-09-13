سينما: وفاة المخرج الفرنسي السويسري جان لوك غودار عراب "الموجة الجديدة" عن 91 عاما

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المخرج جان لوك غودار خلال مؤتمر صحفي عن فيلمه "نوتر ميوزيك" الذي تم عرضه خارج المنافسة في مهرجان كان السينمائي السابع والخمسين في 18 مايو/أيار 2004.
المخرج جان لوك غودار خلال مؤتمر صحفي عن فيلمه "نوتر ميوزيك" الذي تم عرضه خارج المنافسة في مهرجان كان السينمائي السابع والخمسين في 18 مايو/أيار 2004. © رويترز.
نص: فرانس24 تابِع
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توفي المخرج السينمائي الفرنسي السويسري جان لوك غودار الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما، حسبما نقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية. ويعد غودار عراب الموجة السينمائية الجديدة في فرنسا وقد أحدث إقحامه موضوعات محظورة واستخدامه قوالب روائية جديدة ثورة في صناعة الأفلام، كما ظل يلهم مخرجين "متمردين" بعد عقود من ذروة نشاطه خلال الستينيات.

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قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن المخرج السينمائي جان لوك غودار توفي الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما.

ويعتبر غودار عراب الموجة السينمائية الجديدة في فرنسا، والذي أدى إقحامه لموضوعات محظورة واستخدامه لقوالب روائية جديدة إلى ثورة في مؤسسة صناعة الأفلام، كما ظل يلهم مخرجين "متمردين" حتى بعد مرور عقود من ذروة نشاطه في الستينيات.

للمزيد: مهرجان كان: غودار يبحث عن الصور العربية الضائعة

فرانس24/ رويترز

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