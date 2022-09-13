سينما: وفاة المخرج الفرنسي السويسري جان لوك غودار عراب "الموجة الجديدة" عن 91 عاما
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توفي المخرج السينمائي الفرنسي السويسري جان لوك غودار الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما، حسبما نقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية. ويعد غودار عراب الموجة السينمائية الجديدة في فرنسا وقد أحدث إقحامه موضوعات محظورة واستخدامه قوالب روائية جديدة ثورة في صناعة الأفلام، كما ظل يلهم مخرجين "متمردين" بعد عقود من ذروة نشاطه خلال الستينيات.
قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن المخرج السينمائي جان لوك غودار توفي الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما.
⚫ Jean-Luc Godard est mort https://t.co/gDLynUc7Ta pic.twitter.com/LQ5DXWPgap— Libération (@libe) September 13, 2022
ويعتبر غودار عراب الموجة السينمائية الجديدة في فرنسا، والذي أدى إقحامه لموضوعات محظورة واستخدامه لقوالب روائية جديدة إلى ثورة في مؤسسة صناعة الأفلام، كما ظل يلهم مخرجين "متمردين" حتى بعد مرور عقود من ذروة نشاطه في الستينيات.
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فرانس24/ رويترز
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