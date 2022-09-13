مدرب كوريا الجنوبية يؤكد أن تراجع مستوى سون "ليس مشكلة"

يونغ يون-جي ا ف ب

لم يسجل الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين أي هدف بعد 7 مباريات خاضها مع توتنهام الانكليزي في بداية الموسم الجديد

سيول (أ ف ب) – أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية أنه لا يخطط للتحدث مع المهاجم سون هيونغ-مين بشأن تراجع مستواه مع بداية الموسم الحالي عقب قرار ادارج نجم توتنهام الانكليزي الثلاثاء للمباريات الودية استعداداً لمونديال قطر 2022.

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وتستضيف كوريا الجنوبية، كوستاريكا في 23 أيلول/سبتمبر الحالي والكاميرون بعد أربعة أيام، ضمن استعدادات المنتخبات الثلاثة للعرس الكروي في قطر والذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واختار بينتو قائمة من 26 لاعباً قبل أن يحسم قراره بشأن التشكيلة النهائية التي ستخوض غمار نهائيات كأس العالم، حيث أوقعت القرعة كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة إلى جانب بلده الام البرتغال وغانا والأوروغواي.

تقاسم سون الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الانكليزي الممتاز في الموسم الماضي مع نجم ليفربول المصري محمد صلاح (23 هدفاً لكل منهما)، غير أن اللاعب البالغ 30 عاماً عرف بداية متواضعة في الموسم الجديد اذ لم يسجل اي هدف في سبع مباريات خاضها مع "سبيرز" في جميع المسابقات.

وقال بينتو عندما سُئل ما إذا كان يشعر بالقلق من فشل نجم المنتخب في هز الشباك "أشعر بالشيء وأفكر بالأمر ذاته عندما يسجل بغزارة... لست قلقاً ولن أقضي أي وقت للحديث معه عن هذا النوع من الأشياء".

وتابع "(سوف) نركز على ما يجب أن نفعله في هاتين المباراتين وكل الثقة فيه كالمعتاد. بالنسبة لي (تراجع مستواه) ليس مشكلة أو مصدر قلق أيضاً".

في المقابل، استدعى بينتو لاعب وسط مايوركا الاسباني لي كانغ-ان إلى التشكيلة لأول مرة منذ قرابة 18 شهراً.

© 2022 AFP