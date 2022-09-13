مقتل شخصين واصابة 14 آخرين في انهيار المبنى في عمان

خليل مزرعاوي ا ف ب

عمال الانقاذ يبحثون عن مفقودين تحت انقاض مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق انهار في وسط عمان في 13 أيلول/سبتمبر 2022

عمان (أ ف ب) – قتل شخصان وأصيب 14 آخرون بجروح في إنهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في عمان على ما أعلنت السلطات الأردنية الثلاثاء.

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وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية إن آخر حصيلة تم جمعها من المستشفيات تشير الى "وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين في إنهيار العمارة السكنية المأهولة بالسكان في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة عمّان، الثلاثاء". وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل شخص وhحد.

واضاف ان "فرق الانقاذ العاملة في الموقع أخلت وفاة ثانية من تحت الأنقاض".

واوضح أن "مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل مع الحادثة والعمل جار للبحث عن آخرين".

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، لقناة "المملكة"، إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا الى انه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".

وبحسب مراسلة وكالة فرانس برس تفقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزراء الداخلية والصحة والدولة لشؤون الإعلام، مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ والإخلاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول للصحافيين في مكان الحادث إن "رئيس الوزراء أوعز لأمين العاصمة والمسؤولين البحث عن الأسباب التي أدت إلى إنهيار هذه العمارة".

وأكد مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان "النيابة العامة باشرت التحقيق في إنهيار المبنى".

ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.

© 2022 AFP