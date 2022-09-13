مونديال 2022: بايج يجدّد عقده مدرباً لويلز لأربع سنوات

فلاديمير كراينوف ا ف ب

لندن (أ ف ب) – وقّع روبرت بيج عقداً جديداً مدته أربع سنوات كمدرب لمنتخب ويلز لكرة القدم، حيث يستعد لقيادة "التنين الأحمر" في ثاني مشاركة له بنهائيات كأس العالم، في مونديال قطر 2022.

إعلان اقرأ المزيد

ويتولّى بايج البالغ 48 عاماً قيادة دفّة منتخب ويلز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إذ شغل المنصب بداية كبديل مؤقت لراين غيغز.

وكان غيغز، لاعب مانشستر يونايتد السابق، استُبعد من رأس الجهاز الفني للمنتخب حينها منذ اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة.

واستقال غيغز من منصبه في حزيران/يونيو الماضي، لتفادي زعزعة الاستعدادات للمونديال نهاية العام الحالي، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم العنف الأسري.

وبالتالي، سيكون بايج على رأس المنتخب لقيادة مشوار ويلز في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أوروبا 2024، إذ يمتد عقده حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال بايج "ليس هناك شرف أكبر من تدريب منتخبك الوطني، ولا أطيق انتظار التحديات التي ستجلبها السنوات الأربع المقبلة، بدءاً بكأس العالم الأولى لنا منذ 64 عاماً".

وأضاف "هذة فترة مثيرة لكرة القدم الويلزية، وآمل أن نتمكن من جعل البلاد فخورة في تشرين الثاني/نوفمبر ومواصلة نجاحنا من خلال التأهل لمزيد من البطولات الكبرى في المستقبل".

من جهته، قال رئيس اتحاد اللعبة في ويلز ستيف وليامس إن "نهائيات كأس العالم هي فرصة مثالية لإظهار ويلز على الساحة العالمية، وأنا واثق من أن روب هو أفضل شخص لهذا الدور، في قطر وما بعدها".

والتحق بايج الدولي السابق بالجهاز الفني لمنتخب ويلز في العام 2019، وأصبح مدرباً مؤقتاً عندما تنحى غيغز، وتمكّن من قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ العام 1958.

© 2022 AFP