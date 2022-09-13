وفاة كينيث ستار المدّعي العام في قضية كلينتون/لوينسكي

كينيث ستار، المدّعي العام الأميركي السابق الذي قاد التحقيق في قضية العلاقة الجنسية التي جمعت بين الرئيس آنذاك بيل كلينتون والمتدرّبة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي

آليكس إيدلمان غيتي/غيتي عبر أ ف ب/ارشيف