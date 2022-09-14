إجلاء ركاب طائرة هندية في مطار مسقط في سلطنة عمان

طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية أكاسا إير Akasa Air تستعد للإقلاع من مطار شاتراباتي مهراج الدولي في مومباي في 7 آب/أغسطس 2022

مسقط (أ ف ب) – اندلع حريق في محرك طائرة تابعة لشركة "اير انديا اكسبرس" صباح الأربعاء في مطار مسقط الدولي، ما أدى إلى إجلاء ركابها بحسب ما أعلن مسؤولون الأربعاء.

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وقالت هيئة الطيران المدني العماني على حسابها على تويتر "تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع ... في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي".

وبحسب الهيئة فإنه تم إخلاء المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة و"نتج عن ذلك بعض الاصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية الإخلاء".

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون العماني الدخان يتصاعد من الطائرة عند المدرج.

وأعلنت شركة "اير انديا اكسبرس" في بيان أن بعض الركاب البالغ عددهم 141 راكبا اصيبوا ب "كدمات طفيفة"، مشيرة أنه لم يصدر تحذير الحريق في قمرة القيادة وأن طائرة اخرى قامت برصد الدخان.

ومن جهته، أكد رئيس المديرية العامة للطيران المدني الهندي آرون كومار لوكالة فرانس برس أنه "تم إجلاء كافة الركاب بأمان بعد اكتشاف دخان في المحرك رقم 2 على متن طائرة اير انديا اكسبرس على المدرج في مطار مسقط".

وأكد كومار أنه "سيتم ترتيب رحلة جوية للإغاثة. سنقوم بالتحقيق في الحادث وسنتخذ الإجراء المناسب".

في آب/اغسطس 2020، تحطمت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة اير انديا اكسبرس كانت تقوم بالرحلة الرقم 1344، في مطار كوزيكود في ولاية كيرالا بجنوب البلاد وكانت تقل 190 راكبا ومن افراد الطاقم.

© 2022 AFP