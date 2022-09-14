دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يقلب الطاولة على ماكابي حيفا وخسارة ثانية ليوفتوس

جاك غيز اف ب

مهاجما باريس سان جرمان الفرنسي الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي (يمين) وكيليان مبابي يحتفلان بهز شباك ماكابي حيفا الاسرائيلي (3-1) في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 14 أيلول/سبتمبر 2022.

حيفا (اسرائيل) (أ ف ب) – قلب باريس سان جرمان الفرنسي الطاولة على مضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي وتغلب عليه 3-1 الأربعاء في حيفا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما مني يوفنتوس الإيطالي بخسارته الثانية تواليا بسقوطه أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي بالنتيجة ذاتها.

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في المباراة الأولى، كان صاحب الأرض البادئ بالتسجيل عبر السورينامي تجارون شيري في الدقيقة 24، لكن فريق العاصمة أدرك التعادل بواسطة نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي (37).

وهو الفريق الـ39 الذي يهز ميسي شباكه في المسابقة القارية العريقة فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 فريقا).

وسجل سان جرمان هدفا على الاقل في مبارياته الـ40 الاخيرة في دور المجموعات (108 أهداف) معادلا الرقم القياسي لريال مدريد الإسباني في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وأيلول/سبتمبر 2015 حسب "أوبتا" للإحصاءات.

وحسم سان جرمان نتيجة المباراة في شوطها الثاني بهدف نجمه الآخر كيليان مبابي إثر تمريرة من ميسي (69)، وثالث للمهاجم الدولي البرازيلي نيمار اثر تمريرة من لاعب الوشط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي (88).

وهو الفوز الثاني تواليا لباريس سان جرمان بعد الاول على ضيفه يوفنتوس الايطالي 2-1 في الجولة الاولى الثلاثاء الماضي فعزز صدارته للمجموعة برصيد ست نقاط بفارق الاهداف أمام بنفيكا البرتغالي العائد بثلاث نقاط ثمينة من تورينو بفوزه على يوفنتوس 2-1.

وبكر يوفنتوس بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عندما ارتقى الدولي البولندي أركاديوش ميليك الى كرة عرضية للاعب الوسط الارجنتيني المعار من باريس سان جرمان الفرنسي لياندرو باريديس وتابعها داخل المرمى.

ونجح بنفيكا في إدراك التعادل في الدقيقة 44 عبر جواو ماريو من ركلة جزاء.

وأنقذ حارس مرمى بنفيكا الدولي اليوناني اوديسياس فلاخوديموس مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لميليك (51).

ومنح البرازيلي دافيد نيريس التقدم للفريق البرتغالي بكرة ساقطة (55).

وخاض يوفنتوس مباراة اليوم في غياب أكثر من لاعب أساسي أبرزهم فيديريكو كييزا والفرنسي أدريان رابيو ومواطنه بول بوغبا وحارس مرماه الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني.

وبات فريق "السيدة العجوز" قريبا من الخروج من دور المجموعات للمرة الاولى منذ موسم 2013-2014.

وهي المرة الاولى التي يخسر فيها يوفنتوس مباراتيه الاوليين في دور المجموعات في تاريخ مشاركاته في المسابقة.

© 2022 AFP