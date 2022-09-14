دوري الأبطال: شاختار ينفرد موقتا بصدارة المجموعة السادسة بتعادل مع سلتيك

يانيك سكارزينسكي اف ب

مهاجم شاختار دانييتسك الاوكراني ميخايلو مودريك يحتفل بهدف التعادل في مرمى ضيفه سلتيك الاسكتلندي (1-1) في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 14 أيلول/سبتمبر 2022.

وارسو (أ ف ب) – انفرد شاختار دانييتسك الأوكراني بصدارة المجموعة السادسة مؤقتا بتعادله مع ضيفه سلتيك الاسكتلندي 1-1 الأربعاء في وارسو، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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وكان سلتيك البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع أرتيم بوندارنكو بالخطأ في مرمى فريقه (10)، وأدرك ميخايلو مودريك التعادل لأصحاب الارض (29).

ورفع شاختار دانييتسك رصيده إلى أربع نقاط بعد فوزه الثمين على مضيفه لايبزيغ الألماني 2-صفر في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي، بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الذي يستضيف الفريق الألماني لاحقا في سانتياغو برنابيو، فيما حصد سلتيك نقطته الأولى عقب خسارته المذلة على أرضه أمام النادي الملكي صفر-3.

ويخوض شاختار دانييتسك مباراتين صعبتين ضد ريال مدريد في الجولتين الثالثة والرابعة في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل في مدريد و11 منه في وارسو.

وضغط سلتيك منذ البداية وكاد الياباني كيوغو فوروهاشي يفعلها بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة ابعدها الحارس الاوكراني أناتولي توربين الى ركنية لم تثمر (2).

وأثمر الضغط الاسكتلندي هدفاً من هجمة مرتدة شتت على إثرها المدافع الكرواتي جوزيب يورانوفيتش كرة من منطقة فريقه وصلت الى المونتينيغري سياد هاكسابانوفيتش في الجهة اليسرى فتوغل وهيأها الى هاتاتي المنطلق من الخلف سددها بيسراه زاحفة من مسافة قريبة ارتطمت بقدم المدافع بورندارنكو وتهادت بالخطأ على يسار الحارس توربين (10).

ونجح شاختار دانييتسك في افتتاح التسجيل من أول هجمة محققة عندما مرر جورجي سوداكوف كرة خلف الدفاع إلى مودريك فكسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه في سقف مرمى حارس المرمى الانكليزي جو هارت (29).

وكاد ماريان شفيد يمنح التقدم لشاختار بتسديدة خادعة من خارج المنطقة ابعدها هارت الى ركنية (38).

وأنقذ تروبين مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية زاحفة للدنماركي ماتيو أوريلي (64).

وأهدر البديل اليوناني يورغيوس ياكوماكيس فرصة ذهبية لمنح الفوز لسلتيك عندما تلقى كرة على طبق من ذهب أمام المرمى فسددها بعيدا عن الخشبات الثلاث (84).

© 2022 AFP