زيلينسكي يزور مدينة إيزيوم الرئيسية في الشرق التي استعادتها أوكرانيا من الروس

STR المكتب الصحافي في الرئاسة الأوكرانية/ا ف ب

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء مدينة إيزيوم الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف في شرق البلاد، في أول زيارة للأراضي المستعادة في هجوم مضاد.

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"شارك" زيلينسكي في احتفال رفع العلم الأوكراني، كما "شكر الجنود على تحرير الأراضي الأوكرانية"، حسبما أعلن اللواء 25 المحمول على "فيسبوك".

وقال زيلينكسي في رسالة نشرها عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، "علمُنا الأزرق والأصفر يرفرف بالفعل فوق إيزيوم ... لا نتقدّم سوى في اتجاه واحد، إلى الأمام، باتجاه النصر".

أعلنت أوكرانيا أنها استعادت عدة آلاف من الكيلومترات المربعة في الشرق والجنوب، من الروس الذين احتلّوها بعد الغزو الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

من جهته، أعلن الجيش الروسي الأربعاء أنه قصف القوات الأوكرانية في مناطق في خاركيف تراجع منها في مواجهة الهجوم المضاد الذي شنّته أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي "نُفّذت ضربات مكثّفة في مناطق من بلدات دفوريتشنا وبالاكليا وكوبيانسك، استهدفت القوات الحيوية ومعدّات اللواءين 14 و93 الآليين التابعين للقوات المسلّحة الأوكرانية".

استعادت أوكرانيا بعد هجوم خاطف خلال أسبوعين، منطقة خاركيف المحاذية لروسيا بشكل شبه كامل، لاسيما مدن بالاكليا وكوبيانسك وإيزيوم.

وتعدّ المدينتان الأخيرتان مركزَين لوجستيين رئيسيين للقوات الروسية التي تراجعت منذ ذلك الحين، وفقاً لموسكو، إلى مقاطعة دونيتسك، وهي واحدة من المنطقتين الانفصاليتين في دونباس.

بموازاة ذلك، تقود أوكرانيا هجوماً مضاداً في جنوب البلاد في منطقة خيرسون المحتلة حيث تعلن إحراز تقدّم، ولكن أقل ممّا أحرزته في شمال شرق البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة، قصف الجيش الأوكراني جسوراً استراتيجية هناك لتعطيل إمداد القوات الروسية. وقال الاثنين إنه استعاد بالفعل 500 كيلومتر مربعة.

© 2022 AFP