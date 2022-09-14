قتيل وجريحان في إطلاق نار في مركز تدريب للجيش التايلاندي في بانكوك (الشرطة)

سيارة للشرطة أمام "مركز تدريب الجيش" في العاصمة التايلاندية بانكوك في 14 أيلول/سبتمبر 2022 ليليان سوانرومفا اف ب

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بانكوك (أ ف ب) – قتل شخص واحد وجرح اثنان آخران صباح الأربعاء في إطلاق نار في مركز لتدريب الجيش التايلاندي في وسط بانكوك، كما اعلنت شرطة تايلاند لوكالة فرانس برس.