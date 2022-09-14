قطر ومصر توقعان مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

صورة نشرها الديوان الأميري القطري في 14 أيلول/سبتمبر 2022 تظهر لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (إلى اليمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إلى اليسار) في القصر الأميري بالدوحة

الدوحة (أ ف ب) – شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور قطر رسميًا للمرة الأولى، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

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وقال الديوان الأميري في بيان على موقعه الإلكتروني إنهما شهدا التوقيع على "مذكّرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكّرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعيّة".

وبحسب الديوان الأميري فإنهما عقدا صباح الاربعاء "جلسة مباحثات رسمية" بحثا فيها العلاقات بين البلدين "والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتّى المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية".

وصل الرئيس المصري الثلاثاء إلى الدوحة في زيارة ليومين للمرة الأولى منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات.

وكان أمير قطر زار مصر في حزيران/يونيو الماضي بهدف تكريس المصالحة.

قطعت مصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 الى جانب كل من السعودية والامارات والبحرين بعدما وجّهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي أطاحها الجيش المصري من السلطة في العام 2013.

وفي كانون الثاني/يناير 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر.

في نهاية آذار/مارس، اعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4,5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد وتفاقمت تلك المشكلات اثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة الى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين.

كما وقّع العملاق القطري "قطر إنرجي" في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة "إكسون موبيل" يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

© 2022 AFP