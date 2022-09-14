كالعائد الى بيته: كيروش يصل طهران لتولي تدريب إيران

كريم جعفر أ ف ب/ارشيف

المدرب البرتغالي كارلوس كيروش خلال قيادته منتخب إيران في مباراة ضد قطر في 23 آذار/مارس 2017.

طهران (أ ف ب) – أعرب البرتغالي كارلوس كيروش عن سعادته بالعودة الى "البيت"، مع وصوله طهران صباح الأربعاء لتولي تدريب المنتخب الإيراني لكرة القدم مرة جديدة، تحضيرا لمونديال قطر 2022.

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وكان الاتحاد المحلي أعلن في التاسع من أيلول/سبتمبر، أن كيروش سيتولّى الإدارة الفنية لـ"تيم ملّي" خلفا للكرواتي دراغان سكوتشيتش، ويقوده في نهائيات كأس العالم مرة ثالثة.

وسبق للبرتغالي البالغ 69 عاما، أن درّب أفضل منتخبات آسيا في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) والـ22 عالمياً، بين 2011 و2019 (المدة الأطول في المنصب)، بما شمل مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.

ووصل كيروش في وقت مبكر الأربعاء الى طهران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، حيث كان في استقباله في المطار ممثلون للاتحاد ومشجعين أحاطوا به والتقطوا صورا تذكارية.

وقال في تصريح مقتضب لوسائل إعلام محلية "كما قلت بالأمس، أشعر أنني في بيتي، هذا أفضل شعور يمكن اختباره".

وأضاف "آمل أن يدفع عملنا معا، قدما بأحلام إيران في المستقبل القريب".

ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، اذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.

وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد (2003-2004)، والعمل كمساعد للسير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنكليزي (بين 2002 و2003، وبعدها في الفترة بين 2004 و2008).

وأتت عودته الى المنتخب الإيراني، في أعقاب إعادة انتخاب مهدي تاج رئيسا للاتحاد المحلي في 30 آب/أغسطس.

وخلال حملته الانتخابية، رأى تاج أن كيروش "خيار جدي" لتدريب المنتخب خصوصاً في نهائيات كأس العالم المقررة بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

وأنهى تعيين كيروش جدلاً امتد لأسابيع بشأن مصير سكوتشيتش كمدرب لإيران. ففي 17 تموز/يوليو، أعلن الاتحاد المحلي الابقاء على الكرواتي في منصبه، بعد أقل من أسبوع على تأكيد وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن اللجنة الفنية للاتحاد أوصت بإقالة المدرب البالغ 53 عاماً.

الا أن الوكالة ألمحت في حينه الى أن ذلك لن يضمن بقاء سكوتشيتش مدرباً حتى المونديال، مشيرة الى أن "القرار النهائي" بذلك سيتخذ بعد انتخابات رئاسة الاتحاد.

وكان المدرب الكرواتي عيّن في شباط/فبراير 2020 على رأس الادارة الفنية للمنتخب الإيراني الذي حقق 15 فوزاً في 18 مباراة خاضها بإشرافه.

ووصل سكوتشيتش الى رأس الإدارة الفنية للمنتخب بعدما راكم خبرة في الكرة الإيرانية من خلال تدريب أندية ملوان وفولاد خوزستان وصنعت نفط، وأصبح خامس مدرب كرواتي مع "تيم ملّي" بعد ستانكو بوكليبوفيتش، توميسلاف ايفيتش، ميروسلاف بلاجيفيتش وبرانكو ايفانكوفيتش.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، نجح في قيادة "تيم ملّي" الى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثالثة توالياً.

وأوقعت القرعة المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، اذ تضم الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وانكلترا وويلز.

وتسعى إيران لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها.

وستكون المهمة الأولى لكيروش، قيادة المنتخب في مباراتين وديتين تحضيرا للمونديال تقامان في النمسا، وذلك ضد الأوروغواي والسنغال (في 23 أيلول/سبتمبر و27 منه).

© 2022 AFP