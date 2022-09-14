مدرب أستراليا يبقي الباب مفتوحًا أمام روغيتش للمشاركة في مونديال 2022

بريزبين (أستراليا) (أ ف ب) – أبقى غراهام أرنولد مدرب أستراليا الاربعاء الباب مفتوحًا أمام مشاركة توم روغيتش في نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام، رغم ترك لاعب خط الوسط المؤثر خارج تشكيلة موسّعة للمباراتين الاستعداديتين ضد نيوزيلندا.

إعلان اقرأ المزيد

وتم استدعاء غارانغ كوول (17 عامًا) للمرة الاولى الى صفوف "سوكيروز"، بعد أن أثار الإعجاب خلال مباراة نجوم الدوري الاسترالي ضد برشلونة الاسباني في وقت سابق هذا العام.

وانسحب روغيتش (29 عامًا)، لاعب سلتيك الاسكتلندي السابق، من تشكيلة المنتخب قبل النافذة المصيرية من التصفيات المؤهلة الى المونديال في أيار/مايو الفائت لأسباب شخصية.

لم يتواجد ضمن قائمة من 31 لاعبًا استدعاها أرنولد للمباراتين ضد نيوزيلندا في بريزبين في 22 أيلول/سبتمبر الحالي ومن ثم في أوكلاند بعد ثلاثة أيام.

وقال أرنولد إنه لم يستدع روغيتش لعدم خوضه العديد من المباريات مؤخرًا، لكنه ترك الباب مفتوحًا بعد أن وقّع اللاعب هذا الاسبوع مع وست بروميتش ألبيون الذي ينافس في المستوى الثاني في إنكلترا "تشاميبونشيب".

قال في هذا الصدد "إنه لاعب من الطراز العالي. يضيف الكثير الى المنتخب. لم يتم استدعاؤه الآن للمباراتين ضد نيوزيلندا لأنه لم يلعب في مباراة منذ أيار/مايو".

وتابع "يتعلّق الامر بأن يعمل تومي جاهدًا ويكون في أفضل فورمة على الاطلاق. نحن بحاجة الى أفضل لاعبينا".

ووقعت أستراليا في المجموعة الرابعة الى جانب فرنسا والدنمارك وتونس.

هنا القائمة:

ناثانيال أتكينسون (هارتس الاسكتلندي)، كيانو باكوس (سانت ميرين الاسكتلندي)، عزيز بهيش (داندي يونايتد الاسكتلندي)، مارتين بويل (هيبرنيان الاسكتلندي)، جايسون كامينز (سنترال كوست مارينرز الاميركي)، هاريسون ديلبريدج (إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي)، ميلوس ديغينيك (كولومبوس كرو الاميركي)، توماس دينغ (ألبيريكس نيغاتا الياباني)، كاميرون ديفلين (هارتس الاسكتلندي)، ميتشيل ديوك (فايانو أوكاياما الياباني)، تايريز فرانسوا (غوريتسا الكرواتي)، دينيس جنرو (تولوز الفرنسي)، أيدين هروستيتش (فيرونا الايطالي)، جاكسون إيرفاين (سانت باولي الالماني)، فران كاراتشيتش (بريشيا الايطالي)، جويل كينغ (أودينسي بولدكلوب الدنماركي)، غارانغ كوول (سنترال كوست مارينرز)، ميتش لانغيراك (ناغويا غرامبوس الياباني)، ماثيو ليكي (ملبورن سيتي)، أوير مابيل (قادش الاسباني)، جيمس ماكلارين (ملبورن سيتي)، رايلي ماكغري (ميدلزبره الانكليزي)، كونور ميتكالف (سانت باولي الالماني)، آرون موي (سلتيك الاسكتلندي)، أندرو ريدماين (سيدني)، ماثيو راين (كوبنهاغن الدنماركي)، ترنت ساينزبيري (الوكرة القطري)، راين ستراين (سانت ميرين الاسكتلندي)، آدم تاغارت (سيريزو أوساكا الياباني)، ماركو تيليو (ملبورن سيتي)، بايلي رايت (سندرلاند الانكليزي).

© 2022 AFP