إرسال مهاجرين الى معاقل ديموقراطيين سلاح سياسي جديد لليمين الأميركي

ستيفاني رينولدز ا ف ب/AFP

مهاجرون أرسلوا من تكساس يصلون الى قرب مقر نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في واشنطن في 15 ايلول/سبتمبر 2022.

واشنطن (أ ف ب) – تحول إرسال حكام ولايات جمهوريين مهاجرين عبر حافلات وطائرات الى جزيرة ثرية في شمال شرق البلاد وكذلك الى واشنطن، الخميس الى معركة سياسية في الولايات المتحدة قبل أسابيع من انتخابات تشريعية مهمة.

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منذ أشهر، يقوم مسؤولون محليون جمهوريون في مقدمهم حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت الذي يحظى بنفوذ واسع، بنقل مهاجرين عبر حافلات الى معاقل ديموقراطيين في البلاد.

هي طريقة للتنديد بسياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتهمونه بتجاهل وجود أزمة هجرة على الحدود مع المكسيك ومحاولة وضع الهجرة في صلب حملة انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وندد البيت الأبيض بهذه الأعمال ووصفها الخميس بانها "مخزية وقاسية". وقالت الناطقة باسمه كارين جان-بيار "إنها مناورة سياسة باردة ومتعمدة".

صباح الخميس وصلت حافلتان تقلان مهاجرين الى جوار مقر إقامة نائبة الرئيس كامالا هاريس في واشنطن. وهو مكان من الواضح أنه تم اختياره عن عمد، لان المسؤولة الديموقراطية مكلفة ملف الهجرة في البيت الأبيض.

تم إرسالهم من قبل الحاكم المحافظ غريغ آبوت الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه في هذه الولاية التي تعد في مقدم موجة الهجرة غير الشرعية من دول أميركا الوسطى.

وكتب حاكم ولاية تكساس على تويتر "نائبة الرئيس هاريس تزعم أن حدودنا آمنة وتنفي وجود أزمة. نحن نرسل مهاجرين إلى فناء منزلها لحث إدارة بايدن على القيام بعملها وضمان أمن الحدود".

وأكد أنه أرسل عشرة آلاف مهاجر منذ نيسان/ابريل الى واشنطن ونيويورك وفي الآونة الأخيرة الى شيكاغو.

- منافس ترامب-

الأربعاء انضم حاكم فلوريدا الجمهوري النافذ رون دي سانتيس الى هذه الحركة قائلا إنه أرسل طائرتي مهاجرين الى جزيرة مارثاز فينيارد، المكان المفضل لإجازات عائلات كينيدي او كلينتون او اوباما.

وصلت مجموعة من حوالى 50 مهاجرا فنزويليا بينهم أطفال، الأربعاء الى هذه الجزيرة الواقعة على الساحل الأطلسي لنيو انغلاند، المنطقة التي تضم النخب الثرية وغالبا ما تكون هدفا للجمهوريين.

ورغم أن حاكم فلوريدا نظم عملية النقل هذه، فإن الطائرات وصلت من تكساس وليس من ولايته، بحسب ما ذكرت صحيفة "ام في تايمز" وسياسي محلي.

وكتب النائب الديموقراطي المحلي ديلان فرنانديز على تويتر مساء الأربعاء "يجري إنزال مهاجرين في مارثاز فينيارد على متن رحلات طيران مستأجرة من تكساس. كثيرون لا يعرفون أين هم. يقولون إنهم أبلغوا بانهم سيحصلون على مسكن ووظيفة".

يعتبر رون دي سانتيس وهو مرشح أيضا لاعادة انتخابه، منافسا محتملا للرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الى البيت الأبيض عام 2024.

وكتبت كريستينا بوشو من فريق الإعلام لدى حاكم فلوريدا على تويتر الأربعاء ساخرة أن "سكان مارثاز فينيارد قد يكونون يشعرون بالسعادة"، مضيفة أن "المهاجرين غير الشرعيين سيجعلون المدينة أكثر تنوعا، وهذه نقطة قوة. أليس كذلك؟".

- "قاس"-

موضوع الهجرة المتفجر في الولايات المتحدة، سيصبح موضع جدل أكبر قبل بضعة أسابيع من انتخابات منتصف الولاية التي تنطوي على رهانات كبرى.

ويركز الجمهوريون كثيرا على موضوع الهجرة، ونقل مهاجرين في مثل هذه العمليات يعطيهم إمكان وضع هذا الجدل في دائرة الضوء.

وعلق أندي بيغس وهو ممثل جمهوري عن أريزونا، الولاية التي يرسل حاكمها أيضا حافلات مهاجرين، أن نقل هؤلاء المهاجرين إلى مارثاز فينيارد وواشنطن "كان ضرورة".

وأضاف "على القادة الديموقراطيين النزول من أبراجهم العاجية ومواجهة الواقع".

في المقابل ، وعد رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي إريك آدامز الخميس بالتركيز على استقبال المهاجرين وليس رفضهم.

من جهتها قالت إليزابيث وارين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس حيث تقع جزيرة مارثاز فينيارد إن "استغلال أشخاص ضعفاء في إطار لعبة سياسية أمر شائن وقاس".

كما ندد تشارلي كريست وهو المنافس الديموقراطي لرون دي سانتيس في السباق لمنصب حاكم فلوريدا، "بحسابات سياسية" تهدف الى استرضاء "قاعدته الناخبة".

وندد المرشح بكلفة هذه العملية مؤكدا ان فلوريدا أنفقت "12 مليون دولار لإرسال أطفال أبرياء بعيدا عن ولايتنا".

© 2022 AFP