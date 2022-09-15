اعتزال فيدرر: إشادات وطرائف

AELTC/Ben Solomon تصوير مشترك/ا ف ب

باريس (أ ف ب) – أعلن أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر الخميس انه سيعتزل اللعبة، بعد مسيرة زاخرة أحرز خلالها 20 بطولة كبرى و103 ألقاب في منافسات الفردي وضعته بين عظماء اللعبة. تلقي وكالة فرانس برس نظرة على بعض الإشادات الطريفة لمنافسيه خلال مسيرته الرائعة.

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"رميت بالوعة المطبخ عليه لكنه ذهب إلى الحمام وحصل على مغطسه"

- الأميركي أندي روديك، بعد خسارته نهائي ويمبلدون 2004 أمام فيدرر.

"في اللعبة الحديثة، إما تكون متخصّصاً بالأرض الترابية، العشبية أو الصلبة... أو أنت روجيه فيدرر".

- النجم الاميركي السابق جيمي كونورز

"أعتقد ان هذه المبارزة لا تقتصر فقط على عالم التنس. أناس من خارج عالمنا يتحدثون عنها وهذا أمر جيد لرياضتنا".

- الإسباني رافايل نادال في بطولة أستراليا 2017

- "يضرب كرات لا يتقنها غيره. تشعر بانك تريد التجاوز (الشبكة) وتضرب كفّك بكفّه".

- الأميركي سام كويري بعد تلقيه كرة جميلة من بين قدمي فيدرر في ويمبلدون 2015.

"يرسل روجيه كرات يجب اعتبارها غير قانونية".

- نجمة التنس السابقة الأميركية ترايسي أوستن

"أقترح على خصومه المستقبليين عدم طلب المشورة مني".

- الأميركي أندريه أغاسي بعد خسارته أمام فيدرر في بطولة أستراليا 2005

"لم يتغيّر البتة. لم يكن متعجرفاً في غرف الملابس. لم يكن كذلك أبداً. من الرائع أن ترى شخصاً بهذه الأناقة. يتعمّد عدم التحدّي. لا يذلّ الناس".

- اللاعب الأميركي جيمس بلايك

"فيدرر هو أجمل رجل يمكنك مشاهدته يلعب التنس".

- النجم السابق الأميركي جون ماكنرو

"أفضل طريقة للفوز عليه هي أن تضربه على رأسه بالمضرب"

- النجم السابق الأسترالي رود لايفر

"لو كنت مدربه، ماذا أقول له؟ هو ساحر مع مضرب".

- بطل ويمبلدون السابق الكرواتي غوران إيفانيشيفيتش

"بمقدوري البكاء مثل روجيه، لكن للأسف لا يمكنني اللعب مثله"

- البريطاني أندي موراي بعد الخسارة أمام فيدرر في نهائي أستراليا 2010

"التفسير الماورائي هو أن روجيه فيدرر أحد هؤلاء الرياضيين النادرين، الخارقين للطبيعة يظهرون انهم مستثنون، ولو جزئياً، من قوانين فيزيائية معيّنة".

- ديفيد فوستر والاس في عمود عام 2006 لصحيفة نيويورك تايمز بعنوان "فيدرر كخبرة دينية".

"هو شخص حقيقي. ليس لغزاً. إذا التقيته في مطعم ماكدونالدز ولم تعرف من هو، فلن يكون لديك أدنى فكرة عن انه احد أفضل الرياضيين في العالم".

- أندي روديك

"عليك أن تتساءل عمّا إذا كان من هذا الكوكب"

- النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش

ا ف ب/جأش/ا ح

© 2022 AFP