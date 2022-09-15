الأرجنتين بقيادة ميسي ودي ماريا لوديتي هندرواس وجامايكا

بن ستانسل ا ف ب/ارشيف

أنخل دي ماريا (في الوسط) يحتفل مع ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيس خلال الفوز على إيطاليا ودياً في لندن في حزيران/يونيو 2022

بوينوس ايرس (أ ف ب) – استدعى مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني الخميس نجمي باريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا توالياً لوديتي نهاية الشهر الحالي، وذلك ضمن اطار الاستعدادات لمونديال قطر 2022.

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وتواجه بطلة العالم لعامي 1978 و1986 هندوراس في ميامي في 23 الشهر الحالي، وثم جامايكا في نيويورك بعدها بأربعة أيام.

وستتحضر الأرجنتين للأمتار الأخيرة قبل العرس الكروي العالمي في قطر بمباراة ودية أخيرة أمام الإمارات في دبي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل أيام قليلة من افتتاح المونديال.

كما استدعى سكالوني المهاجمين الوافد الجديد إلى روما الإيطالي باولو ديبالا، وخوليان ألفاريس (مانشستر سيتي الانكليزي) ولاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي) ضمن قائمة ضمت 28 لاعباً.

ويستهل منتخب "ألبيسيليستي" الذي لم يذق طعم الخسارة في 33 مباراة توالياً، حملته في مونديال قطر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بمواجهة المملكة العربية السعودية ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً المكسيك وبولندا.

وأحرزت الأرجنتين للمرة الاخيرة الكأس الغالية عام 1986 بقيادة الاسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، قبل أن تخسر في نهائيي 1990 في إيطاليا و2014 في البرازيل.

© 2022 AFP