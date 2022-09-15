البابا يحذر من "تأثير الدومينو" للنزاعات

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/AFP

نور سلطان (كازاخستان) (أ ف ب) – حذر البابا فرنسيس الخميس من "تأثير الدومينو" للنزاعات العسكرية على العلاقات الدولية وذلك خلال اختتام مؤتمر في كازاخستان دعا فيه المسؤولون الدينيون من العالم بأسره القادة العالميين الى "الحوار".

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وقال البابا في ختام المؤتمر السابع لقادة الديانات العالمية والتقليدية في العاصمة نورسلطان إن "السلام هو أمر مُلِحّ لأن أي نزاع عسكري أو بؤرة توتر ومواجهة اليوم لا يمكنها إلا أن يكون لها +تأثير الدومينو+ الشنيع وتقوِّض بشكل خطير نظام العلاقات الدولية".

اعتمد المشاركون في هذه القمة الذين يمثلون مختلف الأديان (إسلام، يهودية، بوذية ..) والذين توزعوا عبر مئة وفد من 50 دولة إعلانا يدعو قادة العالم الى "التخلي عن الخطاب العدواني والمدمّر الذي يؤدي إلى زعزعة استقرار العالم".

وأضافوا في إعلانهم الختامي الوارد في 35 نقطة والذي لم يأت على ذكر أوكرانيا "نحن مقتنعون بأن إطلاق العنان لأي نزاع عسكري وبؤرة توتر ومواجهة له سلسلة من ردود الفعل ويؤدي إلى تدمير نظام العلاقات الدولية".

جاء في الاعلان الختامي أيضا الذي وقعه خصوصا شيخ الأزهر، "ندعم حماية كرامة النساء وحقوقهن، وتحسينَ مكانتِهن الاجتماعية كأعضاء متساوين ضمن العائلة والمجتمع".

بين حوالى 80 ممثلا دينيا جلسوا الى طاولة مستديرة كبرى في قصر الاستقلال في نورسلطان، كانت هناك فقط ست نساء حاضرات.

من جهته دعا البابا أيضا الى "حماية كرامة" النساء معتبرا أنه "يجب أن يُعهد إلى النساء بأدوار ومسؤوليات أكبر".

وقال "كما ما أكثر خيارات الموت التي كان من الممكن تجنبها لو كانت النساء في محور القرارات! لنلتزم لكي يتمَّ احترامهنَّ والاعتراف بهنَّ وإشراكهنَّ بشكل أكبر".

منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية في 2013، حرص البابا فرنسيس على زيادة عدد النساء في مناصب المسؤولية في الفاتيكان.

صباح الخميس توجه الحبر الأعظم الى كاتدرائية أمّ المعونة الدائمة في نور سلطان، حيث ألقى كلمة أمام رجال الدين المحليين الذين صفقوا له بحرارة.

ويغادر بعد ظهر الخميس الى روما التي يصل اليها قرابة الساعة 20,30 (18,30 ت غ). وخلال رحلة العودة سيعقد مؤتمره الصحافي التقليدي في الطائرة البابوية.

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