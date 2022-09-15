الرئيس الصيني يصل إلى أوزبكستان

الرئيس الصيني شي جينبينغ يلقي خطابه بعد وصوله الى هونغ كونغ عبر القطار السريع في 30 حزيران/يونيو 2022.

بكين (أ ف ب) – وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء إلى أوزبكستان حيث سيجتمع خصوصاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

إعلان اقرأ المزيد

وقالت الوكالة الصينية الحكومية إنّ "الرئيس الصيني شي جينبينغ وصل (إلى سمرقند) مساء الأربعاء في زيارة دولة لأوزبكستان ولحضور الدورة الـ22 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون".

وتضمّ منظمة شنغهاي للتعاون كلاً من الصين وروسيا والهند وباكستان وأربع دول في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

وتستضيف سمرقند يومي الخميس والجمعة قمة هذه المنظمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي أنشئت في 2001 لمنافسة المنظمات الغربية المماثلة لها.

وبحسب شينخوا فقد كان في استقبال الرئيس الصيني في مطار سمرقند كل من نظيره الأوزبكي شوكت ميرزوييف ورئيس الوزراء عبد الله أريبوف.

وأضافت أنّ شي سيجري محادثات مع نظيره الأوزبكي تتناول "تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ووصل الرئيس الصيني إلى سمرقند آتياً من نور سلطان عاصمة كازاخستان حيث أجرى محادثات مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف، وذلك في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية انتشار جائحة كوفيد -19.

وفي نور سلطان أعرب شي عن دعمه لسيادة كازاخستان، في وقت أثار فيه الغزو الروسي لأوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة الأخرى، مخاوف في كازاخستان بشأن المطامع الروسية، لا سيّما وأنّ البلد يضمّ أقلية روسية كبيرة.

© 2022 AFP