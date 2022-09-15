بطولة ألمانيا: ماينتس لتشديد الخناق على المتصدر وبايرن لاستعادة نغمة الانتصارات

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بافتتاح التسجيل في مرمى برشلونة الاسباني (2-صفر) في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا في 13 أيلول/سبتمبر 2022.

برلين (أ ف ب) – يملك ماينتس فرصة تشديد الخناق ولو مؤقتا على أونيون برلين المتصدر عندما يستضيف هرتا برلين الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم، فيما يأمل بايرن ميونيخ حامل اللقب في استعادة نغمة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

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ويحتل ماينتس المركز السادس برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن أونيون برلين الذي يستضيف فولفسبورغ الأحد وبفارق ثلاث نقاط خلف فرايبورغ الثاني والذي يحلّ ضيفاً على هوفنهايم في اليوم ذاته.

ويطمح ماينتس في فك عقدته على ملعبه هذا الموسم، فهو حقق ثلاثة انتصارات حتى الآن جميعها خارج قواعده، فيما اكتفى بحصد نقطة واحدة بين جماهيره بتعادله مع أونيون برلين بالذات صفر-صفر في المرحلة الثانية ومني بخسارة أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة.

ويبدو ماينتس مرشحاً لكسب النقاط الثلاث على حساب هرتا برلين الذي يعاني الأمرين في بداية الموسم مع فوز واحد وتعادلين وثلاث هزائم حيث يحتل المركز الخامس عشر.

"استعادة الفعالية الهجومية"

وضرب بايرن ميونيخ بقوة في بداية الموسم بتسجيله ثلاثة انتصارات متتالية، لكنه سقط بعدها في فخ التعادل ثلاث مرات متتالية وتخلى عن الصدارة لصالح أونيون برلين بل أنه تراجع إلى المركز الثالث مناصفة مع بوروسيا دورتموند وهوفنهايم.

ويملك النادي البافاري فرصة استعادة الصدارة في حال فوزه ووضع الضغط على أونيون برلين وفرايبورغ اللذين يلعبان الأحد، وهو يدخل مباراته ضد أوغسبورغ منتشيا بفوزه على ضيفه برشلونة الاسباني وهدافه السابق روبرت ليفاندوفسكي بثنائية نظيفة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعرب مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان عن أمله في أن يستعيد فريقه الفعالية الهجومية أمام أوغسبورغ، وقال عقب الفوز على النادي الكاتالوني "لعبنا بقتالية وشراسة اليوم وكانت لدينا الفعالية الهجومية أمام المرمى، وهذا هو السبب الذي قادنا إلى الفوز".

وأضاف "خلقنا العديد من الفرص في مبارياتنا الأخيرة في الدوري ولكننا لم نكن فعالين كما يجب ولم نترجمها إلى أهداف. أتمنى أن يكون الأمر مختلفا ضد أوغسبورغ وأن نترجم جميع الفرص التي تسنح أمامنا".

وطالب ناغلسمان مهاجمه الدولي السنغالي ساديو مانيه، الوافد حديثا من ليفربول الانكليزي، بالمزيد، وقال "إنه أمر طبيعي تمامًا كوافد جديد لا يزال يتعين عليه بالطبع التأقلم مع إجراءات معينة تختلف قليلاً عن تلك الخاصة بليفربول. لقد قلت بالفعل خلال الأسبوع أنني أرغب في أن يقوم ببعض الأشياء بشكل أفضل وأن يثق في نفسه بشكل أكبر".

وأضاف "لكننا سعداء جدا بوجوده وسيضع بصمته على أسلوب لعبنا".

ويخوض بايرن ميونيخ المباراة في غياب مدافعه الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز بسبب الاصابة بتمزق في عضلات المحالب تعرض لها امام برشلونة.

دربي الرور

وتتجه الأنظار إلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الذي يستضيف دربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه.

والتقى الفريقان 91 مرة في البوندسليغا وتميل الكفة الى بوروسيا دورتموند برصيد 35 فوزا مقابل 30 خسارة و26 تعادلا، وتواجها 173 مرة في مختلف المسابقات مع تفوق لشالكه بـ67 فوزا مقابل 63 خسارة و43 تعادلا.

ويدخل الفريقان المباراة في ظروف مختلفة، فبوروسيا دورتموند خسر مباراتيه الأخيرتين بثلاثية نظيفة أمام مضيفه لايبزيغ في الدوري ومصيفه مانشستر سيتي الانكليزي 1-2 الاربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل حقق شالكه، العائد هذا الموسم الى دوري الاضواء بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على بوخوم 3-1 بعد ثلاثة تعادلات وخسارتين.

وقدم دورتموند عرضا قويا أمام سيتي وكان في طريقه الى تحقيق الفوز بملعب "الاتحاد" في مانشستر حيث تقدم بهدف للاعب وسطه الواعد الإنكليزي جود بيلينغهام (56)، قبل أن يعود بطل إنكلترا من بعيد بهدفي جون ستونز (80) وهداف دورتموند السابق الدولي النروجي إرلينغ هالاند (84).

وأعرب مدرب دورتموند إدين ترزيتش عن مرارته وغضبه عقب الخسارة قائلا "أشعر بمرارة بسبب خسارتنا لكننا سنتعلم من هذه الهزيمة للتطور. نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب النتيجة".

وتبرز أيضا قمتا هوفنهايم الرابع وفرايبورغ الثاني، وبوروسيا مونشنغلادباخ الثامن وضيفه لايبزيغ العاشر.

ويبدو أونيون برلين مرشحاً فوق العادة للبقاء في الصدارة كونه يلاقي فولفسبورغ صاحب المركز السادس عشر.

ويلعب السبت أيضاً باير ليفركوزن مع فيردر بريمن، وشتوتغارت مع أينتراخت فرانكفورت، والأحد بوخوم مع كولن.

© 2022 AFP