مقتل فتى فلسطيني في صدامات مع الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (وزارة فلسطينية)

فلسطينيون يتظاهرون في قرية كفر دان بالقرب من جنين في الضفة الغربية المحتلة تضامنا مع عائلتي فلسطينيين قتلا في مواجهات مع جنود اسرائيليين في 14 أيلول/سبتمبر 2022

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فتى فلسطيني صباح الخميس خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في منطقة بشمال الضفة الغربية المحتلة التي تشهد توترا منذ أشهر، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وقال المصدر نفسه إن عدي صلاح (17 عاما) "استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس" أطلقتها القوات الاسرائيلية خلال عملية في قرية كفر دان بالقرب من جنين في الضفة الغربية المحتلة، المنطقة التي تشهد مواجهات مسلحة في الأشهر الأخيرة.

وكان جندي إسرائيلي وفلسطينيان من قرية في كفر دان قتلوا الأربعاء في تبادل لإطلاق النار عند حاجز الجلمة وهو نقطة عبور بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة تبعد بضعة كيلومترات عن جنين.

وتحدثت مصادر فلسطينية فجر الخميس عن تواجد للقوات الاسرائيلية في قرية كفر دان.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه انتشر في كفر دان "لتحديد منزلي الإرهابيين" اللذين قتلا جندياً إسرائيلياً بهدف تدميرهما بعد ذلك وفق سياسة اسرائيل تجاه منفذي الهجمات ضدها.

ودفن الكومندان الإسرائيلي بار فلاح (30 عاما) مساء الأربعاء في مقبرة نتانيا العسكرية شمال تل أبيب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الأربعاء في أعقاب الهجوم الذي تبنته كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "لن نتردد في العمل في المكان الذي لا تحافظ السلطة الفلسطينية فيه على النظام".

© 2022 AFP