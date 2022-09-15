موفد الصومال يدعو في الأمم المتحدة إلى مساعدة بلده في مواجهة خطر مجاعة

إيدواردو سوتيراس أ ف ب

مخيم عشوائي للنازحين في هارغيسا في شمال الصومال في 16 أيلول/سبتمبر 2021

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – سعى المبعوث الخاص للرئيس الصومالي في الأمم المتحدة إلى لفت الانتباه إلى "حجم الأزمة" في بلده الفقير الذي بات على حافة مجاعة من أجل حشد مزيد من المساعدات، داعيا الأسرة الدولية إلى "عدم نسيان الصومال".

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وقال عبد الرحمن عبد الشكور في مقابلة مع وكالة فرانس برس "نحن هنا للضغط وللفت انتباهكم إلى حجم هذه الازمة ومستوى الكارثة الانسانية في الصومال".

ومنذ بداية الأسبوع يعقد الشكور اجتماعات مع وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية، لينقل رسالة واحدة مفادها أنه "ما زال هناك فارق كبير" بين المساعدة الإنسانية الموعودة واحتياجات بلد شهد أربعة مواسم من الأمطار غير الكافية منذ 2020.

وأدى هذا الوضع إلى أضرار كبيرة في الماشية والمحاصيل.

وقالت الأمم المتحدة في نهاية آب/أغسطس إنها تلقت أكثر بقليل من ستين بالمئة من المساعدات التي تريدها وتبلغ 1,4 مليار دولار للصومال. وهذه الاحتياجات سترتفع على الأرجح إذ يتوقع ان يأتي موسم خامس مماثل في الخريف.

وقال عبد الشكور "إذا لم تكن هناك استجابة إنسانية كافية (...) فستحدث المجاعة".

وأضاف "أعلم أن هناك بعض المنافسة على الساحة الدولية في الأولويات مع أوكرانيا والتأثير المستمر لكوفيد-19 وأزمة الطاقة لكن هذا لا يعني أننا يجب أن ننسى القرن الأفريقي والصومال".

وتابع "لا تنسوا الصومال لا سيما الجفاف الذي يهدد بالتحول إلى مجاعة"، مشددا على أن الوضع مشابه لما كان عليه في 2011 عندما تسببت المجاعة في موت أكثر من 250 ألف شخص.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث الأسبوع الماضي إن الصومال على حافة مجاعة للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلا عن عقد.

وأضاف أن الوضع أسوأ من مجاعة 2011 عندما قضى نحو 250 ألف شخص أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن السادسة.

وحذر غريفيث الذي كان يتحدث إلى جانب عبد الشكور في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من أنه "لدينا نافذة ضيقة جدا لإنقاذ الأرواح". وقال إن "الناس يموتون اليوم".

والأطفال هم الأكثر تضررا. فقد ارتفع عدد الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات الذين يعانون من سوء تغذية حاد من 389 ألفا إلى 513 ألفا وفقا لأرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الثلاثاء.

© 2022 AFP