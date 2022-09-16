مقتل خمسة جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق (إعلام رسمي)

ستر ا ف ب/ارشيف

دمشق (أ ف ب) – قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي قرب مطار دمشق فجر السبت وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

إعلان اقرأ المزيد

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "أدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأضاف المصدر "حوالي الساعة 00,45 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصـواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وتابع "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان منجهته إن "قصفا اسرائيليا استهدف مواقع في مزارع الغسولة قرب مطار دمشق الدولي ومحيط منطقة السيدة زينب ومنطقة الكسوة في ريف دمشق تتمركز فيها ميليشيات موالية لإيران".

وأضاف "قتل سبعة عناصر بينهم اثنان من الميليشيات الإيرانية من جنسيات غير سورية، و5 من عناصر قوات النظام".

وكانت غارات جوية إسرائيلية قد استهدفت الشهر الماضي مطار حلب مرتين.

وذكر المرصد الذي يعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا إن تلك الضربات استهدفت مستودعات أسلحة تابعة لميليشيات مدعومة من إيران.

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

واستهدفت غارات إسرائيلية مطار دمشق ومحيطه فجر العاشر من حزيران/يونيو، وهي لم تكن المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي هذا المرفق الحيوي.

© 2022 AFP