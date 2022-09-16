مقتل 135 جنديًا أرمينيًا على الأقلّ في الاشتباكات مع أذربيجان (حصيلة  أرمينية جديدة)

فياشيسلاف بروكوفييف تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

صورة التقطت في 19 نيسان/أبريل 2022 لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال اجتماع مع الرئيس الروسي في مقر إقامته في نوفوأوغاريوفو خارج موسكو

يريفان (أ ف ب) – قُتل 135 جنديًا أرمينيًا على الأقلّ هذا الأسبوع في أسوأ مواجهات عند الحدود مع أذربيجان منذ حرب العام 2020، وفق ما جاء في حصيلة جديدة أعلنها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الجمعة.

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وقال باشينيان أثناء جلسة حكومية، "بلغ عدد القتلى حتى الساعة 135. للأسف، هذا ليس العدد النهائي. هناك أيضًا عدد كبير من الجرحى".

ويرتفع بذلك عدد القتلى من الجانبين إلى أكثر من مئتين.

من الجانب الأذربيجاني، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الجنود منذ اندلاع الاشتباكات الثلاثاء 71 بحسب باكو.

وهذا تصعيد غير مسبوق منذ العام 2020 ويهدّد بنسف عملية سلام هشّة بين أرمينيا وأذربيجان، الدولتان المتخاصمتان الواقعتان في القوقاز.

وأعلنت روسيا، الوسيط التقليدي في المنطقة، وقفًا لإطلاق النار منذ صباح الثلاثاء. إلا أن الهدنة انتُهكت على مدى يومين وتبادل المعسكران الاتهامات بالقصف.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، تمّ "احترام" وقف إطلاق النار الخميس.

وهذه الاشتباكات هي الأعنف منذ حرب خاضها البلدان عام 2020 للسيطرة على إقليم ناغورني قرع باغ أسفرت عن أكثر من 6500 قتيل وأرغمت يريفان على إثرها على التخلي عن أراضٍ لصالح باكو.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تواجه موسكو، التي نشرت قوات حفظ سلام في المنطقة بعد حرب 2020، صعوبات في هجومها العسكري على أوكرانيا.

وسبق أن تواجهت أرمينيا وأذربيجان في التسعينات للسيطرة على ناغورني قره باغ، في نزاع أسفر عن أكثر من 30 ألف قتيل.

© 2022 AFP