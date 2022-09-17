بطولة ألمانيا: خسارة أولى لبايرن هذا الموسم بسقوطه أمام اوغسبورغ ودورتموند يتصدر

كريستوف ستاكه ا ف ب

حارس مرمى اوغسبورغ البولندي رافال غيكيفيتس محتفلا بعد فوز فريقه على بايرن ميونيخ 1-صفر في الدوري الالماني. 17 ايلول/سبتمبر 2022

برلين (أ ف ب) – مني بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم العشرة الاخيرة بخسارته الأولى هذا الموسم عندما سقط أمام مضيفه اوغسبورغ المتواضع صفر-1 السبت في المرحلة السابعة من بطولة المانيا لكرة القدم، في حين تصدر بوروسيا دورتموند موقتا بفوزه على جاره شالكه 1-صفر.

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وتأتي خسارة بايرن بعد سقوطه ايضا في فخ التعادل في اخر ثلاث مباريات له في بوندسليغا مع بوروسيا مونشنغلادباخ (1-1) واونيون برلين بالنتيجة ذاتها ومع شتوتغارت (2-2).

وسجل مرغيم بيريشا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وهي المرة الاولى بعد 87 مباراة تواليا يفشل فيها الفريق البافاري في التسجيل ولو هدف واحد. كما انها المرة الاولى التي يفشل فيها بايرن ميونيخ في تحقيق اي انتصار في اربع مباريات تواليا منذ عام 2001.

وتراجع بايرن الى المركز الرابع برصيد 12 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند، ويستطيع أونيون برلين (14 نقطة) استعادة المركز الاول عندما يستضيف فولفسبورغ.

ودخل بايرن ميونيخ المباراة ضد اوغسبورغ منتشيا بفوزه على برشلونة الإسباني 2-صفر في الجولة الثانية من دوري ابطال اوروبا الثلاثاء الماضي.

وكالعادة كانت السيطرة للفريق البافاري الذي اشرك مدربه يوليان ناغلسمان الظهير الايمن المغربي نصير مزراوي اساسيا بدلا من الفرنسي بنجامان بافار المصاب. لكن الفرصة الاولى كانت لفلوريان نيدرليخنر الذي اطلق كرة لولبية بيسراه من مشارف المنطقة طار لها مانويل نوير وابعدها ببراعة (24).

ولم يشكل بايرن خطورة حقيقية على مرمى اوغسبورغ الذي استبسل لاعبوه بالدفاع عن عرينهم ومن ورائهم الحارس المتألق البولندي رافال غيكيفيتس الذي تصدى لاكثر من كرة خطرة لا سيما في الدقائق الاخيرة وكان بلا منازع نجم المباراة.

واهدر المهاجم الشاب جمال موسيالا، هداف بايرن ميونيخ في الدوري برصيد 4 اهداف هذا الموسم، فرصة سهلة عندما مرر له توماس مولر كرة امام متقنة لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث (33).

واستمر السيناريو ذاته في الشوط الثاني لكن اوغسبورغ نجح في افتتاح التسجيل بعد ان وصلت الكرة امام بيريشا فتابعها بعيدا عن متناول الحارس نوير (59).

وكاد الجناح لوروا سانيه يدرك التعادل عند انفراده بحارس اوغسبورغ لكن الاخير تدخل في اللحظة الاخيرة وابعد الكرة بساقه (72).

وانقذ الحارس البولندي مرماه من هدف محقق لنظيره نوير في الثواني الاخير عندما تقدم الاخير لدى احتساب ركلة ركنية لفريقه وارتقى الى الكرة برأسه لكن غيكيفيتيس تدخل في اللحظة الاخيرة وأبعاد الخطر مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة.

وكان اوغسبورغ تغلب على بايرن ميونيخ 2-1 على الملعب ذاته الموسم الماضي.

دورتموند يحسم دربي الرور

وفي المباراة الثانية على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، حقق بوروسيا دورتموند فوزه الخامس في 7 مباريات بتغلبه على جاره شالكه في دربي منطقة الرور الصناعية بهدف وحيد سجله يوسوفا موكوكو بكرة رأسية قبل نهاية المباراة بعشر دقائق علما أنه شارك منتصف الشوط الثاني بديلا للفرنسي انتوني موديست.

وكان دورتموند الذي مني بهزيمة مذلة امام لايبزيغ صفر-3 الاسبوع الماضي، قاب قوسين او ادنى من تحقيق مفاجأة مدوية في دوري الابطال منتصف الاسبوع عندما تقدم على مانشستر سيتي الانكليزي في معقل الاخير 1-صفر حتى الدقيقة 80 قبل ان يقلب الاخير الطاولة عليه في الدقائق الاخيرة.

لكن دورتموند تلقى ضربة قوية باصابة قائده ماركو رويس في كاحله وخرج على حمالة باكيا وقد يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

وأهدر باير ليفركوزن الفوز على ضيفه فيردر بريمن عندما تقدم عليه 1-صفر عن طريق التركي كريم ديميراي ((57)، لكن الضيوف أدركوا التعادل بواسطة ميلوش فيليكوفيتش (82).

© 2022 AFP