بطولة إيطاليا: أليغري يسخر من الحديث عن اقالته

فينتشنتسو بينتو ا ف ب

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – قال مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري الذي يحقق بداية موسم سيئة جداً محلياً وقارياً، انه يتلهى بحديث بعض جماهير النادي عن اقالته من منصبه.

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قال السبت ساخراً في مؤتمر صحافي في تورينو قبل حلول "بيانكونيري" على مونتسا الاحد في الدوري المحلي "أنا سعيد للحديث عن إقالة أليغري، لقد افتقدت كثيراً لهذا الأمر، افتقدت له لأني اتلهى".

تابع "الجميع يرتكب الاخطاء، وأنا أوّلهم، بالتأكيد أرتكب اخطاء أكثر من الآخرين، لكن في هذه اللحظة نحن بحاجة للوضوح".

مرهقاً بالاصابات، يحتل يوفنتوس المركز الثامن في الدوري الإيطالي وخسر أول مبارتين له في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أردف المدرب الي قاد "السيدة العجوز" إلى لقب الدوري بين 2015 و2019 "من الطبيعي أن يتم الحكم على عملي أنا وجهازي الفني بحسب النتائج، لكني واثق وهادئ".

وعاد أليغري (55 عاماً)، مدرب ميلان السابق، العام الماضي إلى يوفنتوس وذلك بعد اقالته في 2019 اثر خروج مبكر من دوري الابطال. في غيابه، أمضى يوفنتوس موسمين مع ماوريتسيو ساري وأندريا بيرلو.

غاب/جأشL. v

© 2022 AFP