بطولة فرنسا: مونبلييه يعود لسكة الانتصارات

مهاجم مونبلييه تيجي سافانييه يحتفل بهدف الفوز في مرمى ستراسبورغ في الدوري الفرنسي في 17 أيلول/سبتمبر 2022.

باريس (أ ف ب) – عاد مونبلييه الى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه ستراسبورغ 2-1 السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وكان مونبلييه البادئ بالتسجيل عبر أرنو نوردين في الدقيقة 17، لكن المهاجم الدولي السنغالي حبيب ديالو أدرك التعادل لستراسبورغ في الدقيقة 85، قبل ن يحصل مونبليه على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع انبرى لها تيجي سافانييه بنجاح مسجلا هدف الفوز (90+5).

وهو الفوز الأول لمونبلييه بعد خسارتين متتاليتين والرابع هذا الموسم مقابل أربع هزائم فرفع رصيده إلى 12 نقطة وصعد الى المركز السابع مؤقتا، فيما مني ستراسبورغ بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات، وهو الفريق الوحيد الى جانب أجاكسيو لم يتذوقا طعم الفوز في الدوري حتى الآن هذا الموسم.

وتجمد رصيد ستراسبورغ عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.

وحذا ليل حذو مونبلييه باستعادة سكة الانتصارات اثر تغلبه على ضيفه تولوز بهدفين للدوليين الكندي جوناثان ديفيد (5) والجزائري آدم وناس (53) مقابل هدف للجزائري الأصل فارس السعيبي (48).

وصعد ليل الى المركز السادس مؤقتا برصيد 13 نقطة مقابل ثماني نقاط لتولوز الذي تراجع الى المركز الثاني عشر.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات رينس مع موناكو، وكليرمون فيران مع تروا، ونيس مع أنجيه، ومرسيليا مع رين، وبريست مع أجاكسيو، ونانت مع لنس، وليون مع باريس سان جرمان.

© 2022 AFP