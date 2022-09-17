دوري الأمم: تغيير جديد في منتخب فرنسا مع استدعاء فيريتو بدلاً من كامارا

باريس (أ ف ب) – استدعى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان لاعب وسط نادي مرسيليا جوردان فيريتو الى التشكيلة التي تخوض نهاية الشهر الحالي مباراتين في دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، بدلاً من لاعب وسط أستون فيلا الإنكليزي بوبكر كامارا المصاب بركبته، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي السبت.

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وهذه إصابة جديدة لتشكيلة ديشان الذي يفتقد عدداً من نجومه على غرار بول بوغبا، نغولو كانتي، كينغسلي كومان، كريم بنزيمة... في آخر تجمّع قبل مونديال قطر 2022 حيث يأمل في الدفاع عن لقبه.

وكان ديشان استدعى كامارا الجمعة بدلاً من أدريان رابيو الذي لم يتعاف بشكل كاف من اصابة في ربلة ساقه اليسرى.

أما كامارا (22 عاماً و3 مباريات دولية) الذي استبدل الجمعة خلال مواجهة فريقه ضد ساوثمبتون، فيعاني من إصابة بركبته اليمنى ولن يكون قادراً على المشاركة ضد النمسا الخميس في "استاد دو فرانس" وضد الدنمارك في كوبنهاغن الأحد التالي ضمن دوري الأمم.

وفتحت اصابة كامارا الباب أمام لاعب روما الإيطالي السابق فيريتو (29 عاماً و5 مباريات دولية) للعودة إلى المنتخب الأزرق.

وترتدي مباراتا النمسا والدنمارك أهمية بالغة لفرنسا، ليس لأنهما تعتبران تحضيراً أساسياً لحملة الدفاع عن اللقب العالمي في مونديال قطر المقرر نهاية العام وحسب، بل لأن منتخب "الديوك" يحتل حالياً المركز الأخير في المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم، وهو بحاجة بالتالي لحصد النقاط من آخر مباراتين له لتجنب الهبوط الى المستوى الثاني من البطولة التي أحرز لقب نسختها الأخيرة العام الماضي.

© 2022 AFP