بطولة ألمانيا: أونيون برلين يعود إلى الصدارة

جون ماكدوغال ا ف ب/ا ف ب

مهاجما أونيون برلين الأميركي جوردان سيباتشو (يسار) والسورينامي شيرالدو بيكر يوجهان التحية للجمهور بعد الفوز على فولفسبورغ في 18 أيلول/سبتمبر 2022

برلين (أ ف ب) – استعاد نادي أونيون برلين صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 2- صفر الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة السابعة.

إعلان اقرأ المزيد

ويدين أونيون برلين بهذا الانتصار إلى مهاجميه الأميركي جوردان سيباتشو والسورينامي شيرالدو بيكر اللذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين 54 و77 توالياً.

وأونيون برلين الذي يلعب موسمه الرابع فقط في دوري الدرجة الأولى، هو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في الـ"بوندسليغا" هذا الموسم ويحتل الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي.

وقبل انطلاق المباراة، أطلقت الجماهير هتافات ترحيبية للمدافع العائد تيمو بومغارتل الذي ظهر للمرة الأولى في التشكيلة الأساسية لأونيون برلين منذ تغلبه على سرطان الخصية.

وعلى غرار المرحلة الماضية ضد كولن، بدأ أونيون برلين المباراة بضغط كبير وكاد يفتتح التسجيل في الثواني الـ45 الأولى من صافرة البداية عندما سدد يانيك هابيرير كرة قوية كان لها حارس فولفسبورغ كوين كاستيلز بالمرصاد.

لكن رغم الفرص المتتالية في الشوط الأول، انتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لتسجيل أول أهداف المباراة، عندما ارتقى سيباتشو لعرضية من بيكر وحوّلها برأسه في الشباك (54).

وتحوّل الممرّر إلى هدّاف في الدقيقة 77، عندما سيطر بيكر على كرة طويلة بصدره قبل أن يسددها في مرمى كاستيلز، ليسجّل هدفه السادس هذا الموسم.

وسجّل بيكر وسيباتشو مجتمعَين تسعة أهداف من أصل 15 هدفاً لأونيون برلين هذا الموسم، مع ثلاث تمريرات حاسمة لبيكر.

وفي وقت لاحق، سيكون فرايبورغ أمام فرصة القفز إلى المركز الثاني بدلاً من بوروسيا دورتموند، في حال فوزه على مضيفه هوفنهايم، فيما سيسعى بوخوم متذيل الترتيب إلى حصد أول نقاطه هذا الموسم عندما يستضيف كولن.

© 2022 AFP