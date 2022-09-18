بطولة إسبانيا: إشبيلية يتابع هدر النقاط بتعادل أمام فياريال

خوسيه جوردان ا ف ب

لاعب فياريال أليكس باينا يسجل هدف التعادل في مرمى إشبيلية على ملعب سيوداد دي فالنسيا في ليفانتي في 18 أيلول/سبتمبر 2022

فالنسيا (إسبانيا) (أ ف ب) – تابع إشبيلية هدر النقاط بعد بدايته المتواضعة في الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادل مخيب أمام مضيفه فياريال 1-1 الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة.

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تقدم إشبيلية باكراً عبر أوليفر توريس في الدقيقة الثامنة، فيما عادل لفريق "الغواصات الصفراء" في الشوط الثاني البديل أليخاندرو "أليكس" باينا رودريغيس (51).

ويقبع النادي الأندلسي باشراف مدربه خولين لوبيتيغي في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وثلاث هزائم، فيما يحتل فريق أوناي إيمري المركز السادس مع 11 نقطة.

وقاوم رجال المدرب إيمري، الفائز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ثلاث مرات مع فريقه السابق إشبيلية ومع فياريال الموسم الماضي، رغبة لاعبي لوبيتيغي في تحقيق فوز ثانٍ توالياً هذا الموسم والثاني أيضاً خارج أرضه بعدما كان أسقط إسبانيول برشلونة 3-2 في المرحلة الماضية، محققاً انتصاره الاول بعد ثلاث هزائم وتعادل.

تقدم إشبيلية في الدقيقة الثامنة عندما كسر الوافد الجديد من ريال مدريد إيسكو مصيدة التسلل ومرر كرة لتوريس سددها الأخير نحو القائم البعيد.

وضغط فياريال الذي يخوض مبارياته البيتية على ملعب سيوداد دي فالنسيا الخاص بفريق ليفانتي حتى نهاية العام بسبب أعمال الترميم في ملعبه "دي سيراميكا"، في حين وجد إشبيلية صعوبة في إخراج الكرة.

ومُني النادي الأندلسي بضربة جديدة اثر اصابة حارسه الدولي المغربي ياسين بونو الذي اضطر لمغادرة الملعب قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة، ولكن وسرعان ما اضطر بديله الصربي ماركو دميتروفيتش لإخراج الكرة من شباكه بعدما سجل باينا هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم.

وقبل 10 دقائق من صافرة النهاية احتسب الحكم ركلة جزاء ضد إشبيلية بعد خطأ من البديل الوافد الجديد هذا الصيف مدافعه البرازيلي أليكس تيليس على البديل الآخر يمري بينو، إلا أنه عاد عن قراره بعد احتكامه إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" الذي أشار إلى تسلل الجناح.

وخسر أوساسونا أمام خيتافي صفر-2 في وقت سابق اليوم في افتتاح هذه المرحلة، التي تشهد مباراة قمة بين قطبي العاصمة مدريد، أتلتيكو وريال، علماً أن الأخير يملك فرصة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة في حال فوزه على جاره اللدود.

ويلعب أيضاً ريال بيتيس مع جيرونا، وريال سوسييداد أمام إسبانيول.

© 2022 AFP