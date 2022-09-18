بطولة انكلترا: أرسنال يستعيد نغمة الفوز والصدارة

ايان كينغتون ا ف ب/AFP

مهاجم ارسنال البرازيلي غابريال جيزوس محتفلا بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في مرمى برنتفورد في الدوري الانكليزي لكرة القدم. 18 ايلول/سبتمبر 2022

لندن (أ ف ب) – استعاد أرسنال نغمة الفوز ومعها صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بفوزه الصريح على مضيفه وجاره برنتفورد 3-صفر السبت، ضمن منافسات المرحلة السابعة من البطولة.

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ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة على كل من مانشستر سيتي وتوتنهام.

وكان فريق شمال لندن بدأ الموسم بطريقة مثالية بفوزه في مبارياته الخمس الأولى في الدوري المحلي قبل أن يتعرض لخسارته الأولى هذا الموسم على يد مانشستر يونايتد 1-3 قبل أسبوعين.

وثأر أرسنال بالتالي لخسارته أمام برنتفورد بثنائية نظيفة في افتتاح الموسم الماضي.

وخاض فريق "المدفعجية" المباراة في غياب قائده وصانع ألعابه النروجي مارتن أوديغارد، لكن صفوفه شهدت عودة لاعب الوسط المدافع الغاني توماس بارتي بعد شفائه من إصابة عضلية.

في المقابل، خاض برنتفورد المباراة وهو يتمتع بسجل قوي على أرضه لا سيما في مباريات دربي لندن، حيث لم يخسر سوى واحدة من آخر 17 مباراة خاضها، وكانت أمام تشلسي صفر-1 في تشرين الأول/أكتوبر عام 2021، في مقابل 13 انتصاراً و3 تعادلات، لكنه وجد منافساً قويا أمامه ليسقط بثلاثية نظيفة.

ولم يتمكن مهاجم برنتفورد إيفان توني صاحب 5 أهداف في الدوري الانكليزي هذا الموسم، من الاحتفال كما يجب باستدعائه إلى صفوف منتخب إنكلترا للمرة الأولى قبل أيام، لأنه افتقد إلى التموين من زملائه طوال الدقائق التسعين.

وتوني هو أول لاعب من برنتفورد يُستدعى لتمثيل منتخب "الأسود الثلاثة" منذ لس سميث عام 1939.

-أصغر لاعب في تاريخ الدوري-

وبعد فترة جس نبض استمرت نحو ربع ساعة، نجح أرسنال في افتتاح التسجيل عندما رفع بوكايو ساكا الكرة من ركلة ركنية ارتقى لها المدافع الفرنسي وليام صليبا وسددها خلفية برأسه ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (17).

وقال مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا بعد المباراة أن صليبا "لم يتدرب لمدة 10 أيام، كان يشعر ببعض الانزعاج. خاض حصة تدريبية واحدة فقط وها هو يدخل وينافس بهذه الطريقة (...) هو يستحق بعض التقدير".

وسرعان ما أضاف أرسنال الهدف الثاني عندما مرر السويسري غرانيت تشاكا كرة عرضية داخل المنطقة ارتقى لها البرازيلي غابريال جيزوس برأسه واودعها الشباك (28).

ورفع البرازيلي الذي احتفل بالهدف بالرقص على طريقة مواطنه مهاجم ريال مدريد الاسباني فينيسيوس جونيور الذي تعرض لحملة عنصرية هذا الاسبوع، رصيده من الأهداف في الدوري المحلي إلى 4 أهداف هذا الموسم، بعد انتقاله إلى صفوف فريقه الجديد قادماً من مانشستر سيتي.

وحسم أرسنال النتيجة نهائياً في صالحه عندما أضاف الوافد الجديد الى صفوفه البرتغالي فابيو فييرا الهدف الثالث بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة، ارتطمت بالقائم ودخلت الشباك في أول مباراة يخوضها أساسيا مع فريقه في الدوري (49).

وهبط إيقاع المباراة بعد الهدف الثالث، إذ اكتفى أرسنال بتبادل الكرات في منتصف الملعب في حين كانت محاولات برنتفورد خجولة باتجاه مرمى الضيوف.

وشارك اليافع إيثان نوانيري البالغ 15 عاماً و181 يوماً والذي لا يزال طالباً في المدرسة، في الثواني الأخيرة ليصبح بالتالي أصغر لاعب مشاركة في تاريخ أرسنال وفي الدوري الانكليزي عموماً.

وقال أرتيتا عن إشراك نوانيري "أحسست بذلك، لا أعرف لماذا. كانت لدينا خيارات أخرى لكنني قررت إحضاره أمس. ومرة أخرى بالأمس، كان لديّ الشعور نفسه. لا أعرف لماذا، لكن هذا الفتى سيلعب غداً".

ويُذكر أن أرتيتا استدعى نوانيري للمشاركة في تدريبات الفريق الأوّل للمرة الأولى السبت فقط.

-فوز أوّل لإيفرتون-

وحقق إيفرتون فوزه الأوّل هذا الموسم بانتصاره على وست هام 1-صفر، سجله المهاجم الفرنسي نيل موباي في الدقيقة 53.

وتقدم إيفرتون الذي حصد نقاطه الثلاث الأولى بعد 4 تعادلات وهزيمتين للمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، فيما يحتل وست هام المركز الثامن عشر مع 4 نقاط من فوز وتعادل و5 هزائم.

ومنح هذا الفوز بارقة أمل لمدرب إيفرتون لاعب الوسط السابق فرانك لامبارد بعد بداية كارثية، فيما لا يزال فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس الذي قاد وست هام للمركز السابع في الموسم الماضي، يتخبط ويعانده الحظ على غرار تسديدة الدولي الجزائري محمد سعيد بن رحمة قبل ربع الساعة الأخير التي اصطدمت بالقائم.

© 2022 AFP