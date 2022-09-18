كأس ديفيس: ألكاراس يقود إسبانيا إلى ربع النهائي

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قاد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أوّل عالمياً منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ديفيس

باريس (أ ف ب) – قاد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أوّل عالمياً منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ديفيس للفرق بفوزه على الكوري الجنوبي كوون سونوو (74 عالمياً) بنتيجة 6-4 و7-6 (7-1) الأحد في فالنسيا.

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وبعد الخسارة المفاجئة أمام كندا 1-2 الجمعة، حيث سقط ألكاراس أمام فيليكس أوجييه-ألياسيم (13 عالمياً)، فرض المنتخب الاسباني نفسه أمام كوريا الجنوبية مع نهاية مباراتي الفردي بنتيجة 2-صفر.

وغاب ألكاراس المتوّج الأسبوع الماضي بلقب فلاشينغ ميدوز عن 19 عاماً وأصغر المرتبعين على قمة الكرة الصفراء عن المواجهة الأولى لإسبانيا في المجموعة الثانية، والتي تغلبت فيها على صربيا من دون نجمها الغائب نوفاك ديوكوفيتش 3-صفر.

وتصدرت اسبانيا مجموعتها أمام كندا الضامنة تأهلها، وصعدت إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام في تشرين الثاني/نوفمبر على أرضها في ملقة. فيما خرجت صربيا من دور المجموعات.

وفي هامبورغ، احتلت ألمانيا صدارة المجموعة الثالثة بفوزها على أستراليا 2-1، علماً أن الفريقين ضمنا صعودهما إلى ربع النهائي.

وفي بولونيا وضمن منافسات المجموعة الأولى، حجزت كرواتيا مقعدها في ربع النهائي مستفيدة من فوز إيطاليا على السويد 2-1.

وبدأت كرواتيا المسابقة بخسارة أمام إيطاليا صفر-3، قبل أن تفوز على السويد 2-1 والأرجنتين 3-صفر.

واحتل المنتخب الكرواتي المركز الثاني في المجموعة خلف إيطاليا المتصدرة، فيما خرجت السويد الثالثة.

وضمن أيضاً منتخبا هولندا والولايات المتحدة من المجموعة الرابعة تأهلهما إلى الأدوار النهائية.

ومن أجل تلافي عملية الدخول في حسابات معقدة لتحديد أصحاب أفضل مركزٍ ثانٍ، تم تقليص عدد المنتخبات المشاركة في دور المجموعات من 18 في النسخة الماضية إلى 16 هذا العام، وقد تمّ توزيعها على أربع مجموعات بدأت مبارياتها الثلاثاء وتختتم الأحد في أربع مدن هي بولونيا الإيطالية (المجموعة الأولى)، غلاسكو الاسكتلندية (الرابعة)، هامبورغ الألمانية (الثالثة) وفالنسيا الإسبانية (الثانية).

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات إلى الأدوار الإقصائية (ربع ونصف النهائي والنهائي) المقرّرة في ملقة الاسبانية من 22 الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي ربع النهائي، يلعب بطل المجموعة الاولى مع وصيف الرابعة، وبطل الثانية مع وصيف الأولى، وبطل الثالثة مع وصيف الثانية، وبطل الرابعة مع وصيف الثالثة.

أوبو/د ح/ع ش

© 2022 AFP