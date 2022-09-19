اصابة فيراتي تبعده عن صفوف منتخب إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

اوليفييه شاسينيول ا ف ب

لاعب وسط باريس سان جرمان الايطالي ماركو فيراتي يتلفى بطاقة صفراء من حكم مباراة فريقه ضد ليون في الدوري الفرنسي. 18 ايلول/سبتمبر 2022

باريس (أ ف ب) – تعرض لاعب وسط باريس سان جرمان الايطالي الدولي ماركو فيراتي الى اصابة في ربلة الساق خلال مباراة فريقه ضد ليون الاحد في الدوري الفرنسي وسيغيب بالتالي عن صفوف منتخب بلاده المدعو لخوض مباراتين في دوري الامم الاوروبية.

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وتستضيف ايطاليا، الغائبة الكبرى عن مونديال قطر 2022، انكلترا يوم الجمعة المقبل قبل ان تحل ضيفة على المجر في 26 الحالي.

وتعرض فيراتي للاصابة منتصف الشوط الثاني من المباراة ضد ليون لدى كرة مشتركة مع المهاجم موسى ديمبيلي، فخرج وهو يعرج واستبدله مدربه كريستوف غالتييه بنوردي موكييلي.

وكان فيراتي توجه الى ايطاليا للانضمام الى المنتخب والكشف عن مدى خطورة اصابته لدى الجهاز الطبي للاتزوري، فقرر الاخير بانه ليس متاحا امام المدرب روبرتو مانشيني لخوض المباراتين.

واصدر سان جرمان بيانا رسميا اكد فيه "اصابة فيراتي برضوض في ربلة الساق اليسرى. سيخضع للعناية في مقر تدريبات النادي" مشيرا الى ان الجهاز الطبي لسان جرمان "يعمل بالتعاون مع الجهاز الطبي للمنتخب الايطالي".

وخاض فيراتي جميع مباريات فريقه منذ مطلع الموسم الحالي.

ايبا/ز ر

© 2022 AFP