تفريق تظاهرة جديدة في إيران بعد وفاة فتاة أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"

عطا كيناري ا ف ب

امرأتان في أحد شوارع العاصمة الإيرانية طهران قرب ساحة تجريش في 12 تموز/يوليو 2022

طهران (أ ف ب) – استخدمت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في شمال غرب البلاد وقامت بـ"عدة اعتقالات"، بعد وفاة امرأة كانت موقوفة لدى "شرطة الأخلاق"، على ما أوردت وكالة فارس للأنباء.

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وكانت مهسا أميني (22 عاما) المتحدرة من محافظة كردستان بشمال غرب إيران، في زيارة لطهران مع عائلتها عندما أوقفها الأربعاء عناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلّفة التحقق من تطبيق القواعد الإسلامية ومنها إلزامية وضع الحجاب في الجمهورية الإسلامية.

وانتقدت وسائل إعلام محلية في الآونة الماضية تصرفات بعض عناصر "الشرطة الأخلاقية" الذين يتواجدون في الشوارع ولهم صلاحية دخول الأماكن العامة للتأكد مما اذا كانت القوانين مطبّقة.

وذكرت فارس أن "نحو 500 شخص تجمعوا في سنندج عاصمة محافظة كردستان وهتفوا شعارات ضد مسؤولي البلاد".

وتابعت أن المتظاهرين "حطموا زجاج بعض السيارات وأحرقوا حاويات قمامة" مضيفة أن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد".

وذكرت فارس أن "الشرطة اعتقلت عدة أشخاص" بدون أن تحدد عددهم.

وكانت الشرطة فرقت السبت تظاهرة أخرى في ساغيز، مسقط رأس الفتاة في كردستان، مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وذكرت وكالة فارس الإثنين أن "العديد من المتظاهرين على قناعة بأن مهسا قضت تحت التعذيب".

وشددت شرطة طهران في بيان الجمعة على "عدم حصول احتكاك جسدي" بين الضباط وأميني.

وفي اليوم نفسه بث التلفزيون الرسمي مقطع فيديو قصيرا من كاميرا مراقبة يظهر امرأة عُرّف عنها على أنها مهسا أميني تنهار في مركز الشرطة بعدما تحدثت معها شرطية.

وعلق والد الفتاة أمجد أميني على ذلك مؤكدا لوكالة فارس الإثنين أنه "لا يقبل بما عرضته عليه" الشرطة مشيرا إلى أنه "تم قطع الفيديو".

كذلك انتقد "بطء تدخل" أجهزة الإسعاف قائلا "أعتقد أن مهسا نقلت بصورة متأخرة إلى المستشفى".

وأكد وزير الداخلية أحمد وحيدي السبت أن "مهسا كان لديها على ما يبدو مشكلات جسدية سابقة" و"أجريت لها عملية جراحية في الدماغ حين كانت في الخامسة من العمر".

ونفى والد الفتاة ذلك مؤكدا أن ابنته كانت "بصحة ممتازة".

© 2022 AFP