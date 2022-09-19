دوري الأمم الأوروبية: الحارس لوريس وثيو هرنانديز ينضمان إلى قائمة الغائبين عن فرنسا

كارلوس كوستا ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – انضم القائد والحارس هوغو لوريس والمدافع ثيو هرنانديز إلى قائمة الغائبين عن مباراتي منتخب فرنسا أمام النمسا والدنمارك، ضمن منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، جراء تعرضهما للاصابة، حسب ما أعلن الإثنين الاتحاد المحلي للعبة.

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ووفقاً لاتحاد كرة القدم، يعاني لوريس من إصابة في فخذه الأيمن شُخّصت صباح الاثنين في مقر التجمع في كليرفونتين، بينما أصيب هرنانديز بتمزق في المقرب الأيمن، لينضما إلى قائمة كبيرة من اللاعبين المصابين.

واستدعى مدرب أبطال العالم 2018 ديدييه ديشان حارس عرين نانت ألبان لافون الذي فضّله على الحارس المخضرم ستيف مانداندا (رين) والظهير لوكا دينيي للحلول بدلاً من حارس توتنهام الانكليزي ومدافع ميلان الإيطالي.

وتلاحق لعنة الاصابات لاعبي ديشان الذي يعاني من عدة غيابات لكوادر مهمة، إذ إلى جانب بول بوغبا الذي يتعافى بعد عملية جراحية في ركبته اليمنى، يفتقد المدرب إلى جهود كل من بريسنيل كيمبيمبي، لوكاس هرنانديز، نغولو كانتي، كينغسلي كومان وكريم بنزيمة.

كما أضيف أخيراً إلى هذه القائمة أدريان رابيو الذي ما زال يتعافى من اصابة عضلية، ما أجبر ديشان على استدعاء مكانه بوباكر كامارا، ليصاب الاخير بدوره الجمعة ويحلّ بدلاً منه جوردان فيريتو.

ويستقبل المنتخب الفرنسي نظيره النمسوي الخميس، قبل أن يحلّ ضيفاً على الدنمارك الأحد ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ويتذيل منتخب "الديوك" قاع الترتيب مع نقطتين فقط من تعادلين وهزيمتين، فيما تتصدر الدنمارك مع 9 نقاط أمام كرواتيا (7) والنمسا (4).

© 2022 AFP