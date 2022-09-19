كأس ديفيس: ألكاراس يقود إسبانيا إلى ربع النهائي

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قاد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أوّل عالمياً منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ديفيس

باريس (أ ف ب) – قاد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أوّل عالمياً منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ديفيس للفرق، بفوزه على الكوري الجنوبي كوون سونوو (74 عالمياً) 6-4 و7-6 (7-1) الأحد في فالنسيا.

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وبعد الخسارة المفاجئة أمام كندا 1-2 الجمعة، حيث سقط ألكاراس أمام فيليكس أوجييه-ألياسيم (13 عالمياً)، فرض المنتخب الاسباني نفسه أمام كوريا الجنوبية بحسمه مباراتي الفردي.

ومنح روبرتو باوتيستا أغوت التقدم لإسبانيا بالفوز على هونغ سيونغ-تشان 6-1 و6-3، قبل أن يحسم ألكاراس الفوز تغلبه على سونوو، قبل أن يكسب الثنائي مارسيل غرانويرس وبيدرو مارتينس مباراة الزوجي بالفوز على جي سونغ نام ومين-كيو سونغ 7-5 و3-6 و6-1.

وغاب ألكاراس المتوّج الأسبوع الماضي بلقب فلاشينغ ميدوز عن 19 عاماً وأصغر المتربعين على قمة الكرة الصفراء عن المواجهة الأولى لإسبانيا في المجموعة الثانية، والتي تغلبت فيها على صربيا من دون نجمها الغائب نوفاك ديوكوفيتش 3-صفر.

وقال ألكاراس للجمهور بعد المباراة "لعب كأس ديفيس هنا شرف لي. لكن الأفضل كذلك أنني جئت إلى هنا بصفتي مصنفا رقم واحد في العالم وبطلا للولايات المتحدة المفتوحة، لأشارك هذه اللحظة مع جميع أنصار منتخبا الوطني، وأفراد عائلتي، وأصدقائي".

وتصدرت اسبانيا مجموعتها أمام كندا التي كانت ضامنة تأهلها، وصعدت إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام في الفترة بين 22 و27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على أرضها في ملقة.

وضربت إسبانيا موعدا قويا في ربع النهائي مع كرواتيا وصيفة بطلة النسخة الأخيرة وثانية المجموعة الأولى والتي ضمنت تأهلها مستفيدة من فوز إيطاليا المتصدرة على السويد 2-1 في الجولة الثالثة الأخيرة في بولونيا.

وبدأت كرواتيا المسابقة بخسارة أمام إيطاليا صفر-3، قبل أن تفوز على السويد 2-1 والأرجنتين 3-صفر.

واحتل المنتخب الكرواتي المركز الثاني في المجموعة خلف إيطاليا المتصدرة بثلاثة انتصارات متتالية على كرواتيا 3-صفر والارجنتين 2-1 والسويد بالنتيجة ذاتها.

وتبادلت إيطاليا والسويد الفوز في مباراتي الفردي، فمنح ماتيو بيريتيني التقدم للأولى بتغلبه على إلياس يِمر 6-4 و6-4، ورد شقيق الأخير ميكايل بفوزه على يانيك سينر 6-4 و3-6 و6-3، قبل أن تعود الكلمة الأخيرة للطليان في مباراة الزوجي بعدما تغلب سيموني بوليلي وفابيو فونييني على أندري غوراسون ودراغوس نيكولاي ماداراس 7-6 (7-1) و6-2.

وتلتقي إيطاليا في ربع النهائي مع الولايات المتحدة وصيفة بطلة المجموعة الرابعة.

وفي هامبورغ، حسمت ألمانيا صدارة المجموعة الثالثة بتغلبها على أستراليا 2-1.

وكان المنتخبان ضامنين تأهلهما منذ الجولة الثانية.

ومنح يان-لينارد شتروف التقدم لألمانيا بتغلبه على ماكس بورسيل 6-1 و7-5، وأدرك ثاناسي كوكيناكيس التقدم لأستراليا بفوزه على أوسكار أوتي 7-6 (8-6) و6-1، قبل أن يرجح كيفن كرافييتس وتيم بوتس كفة الألمان بحسم مباراة الزوجي على حساب ماتيو إبدن وبورسيل 6-4 و6-4.

وتلتقي ألمانيا التي غاب عنها نجمها ألكسندر زفيريف بسبب الإصابة، في ربع النهائي مع كندا، فيما تلعب أستراليا مع هولندا بطلة المجموعة الرابعة.

يذكر أن منتخبات إيطاليا وألمانيا وهولندا وحدها حققت العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاثة انتصارات، وخسرت الأولى مجموعتين فقط من أصل تسع مقابل ثلاث لكل من ألمانيا وهولندا.

وفي نصف النهائي، يلتقي الفائز من مواجهة إيطاليا والولايات المتحدة مع الفائز من مواجهة ألمانيا وكندا، والفائز من مواجهة أستراليا وهولندا مع الفائز من مواجهة كرواتيا وإسبانيا.

ومن أجل تلافي عملية الدخول في حسابات معقدة لتحديد أصحاب أفضل مركزٍ ثانٍ، تم تقليص عدد المنتخبات المشاركة في دور المجموعات من 18 في النسخة الماضية إلى 16 هذا العام، وقد تمّ توزيعها على أربع مجموعات بدأت مبارياتها الثلاثاء وتختتم الأحد في أربع مدن هي بولونيا الإيطالية (المجموعة الأولى)، غلاسكو الاسكتلندية (الرابعة)، هامبورغ الألمانية (الثالثة) وفالنسيا الإسبانية (الثانية).

وهنا برنامج ربع النهائي:

إيطاليا - الولايات المتحدة

إسبانيا - كرواتيا

ألمانيا - كندا

هولندا - أستراليا.

أوبو/د ح-م م/ع ش/جأش

© 2022 AFP