اشتباكات مسلحة في الضفة الغربية على أثر عملية اعتقال نفذتها السلطة الفلسطينية

جعفر اشتية ا ف ب

متظاهرون فلسطينيون يرشقون مركبة مدرعة تابعة لقوات أمن السلطة الفلسطينية بالحجارة خلال اشتباكات مسلحة في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة في 20 أيلول/سبتمبر وذلك على خلفية اعتقال السلطة ناشطين في حركة حماس الإسلامية

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – وقعت اشتباكات عنيفة الثلاثاء في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة قتل فيها أحد المارة، خلال عملية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لاعتقال عنصرين من حركة حماس الإسلامية، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة.

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وقتل خلال تبادل إطلاق النار فراس يعيش (53 عاما) "بعد إصابته في أحداث نابلس الأخيرة"، وفق ما ذكرت إحدى قريباته على حسابها على "فيسبوك". لكن السلطات الفلسطينية لم تؤكد مقتله.

وبدأت الاشتباكات في وقت متأخر من مساء الإثنين وتواصلت حتى صباح الثلاثاء. وألقى مئات الشبان الحجارة على مركبات مدرعة تابعة للأمن الفلسطيني، فيما سمع دوي إطلاق نار وسط المدينة، على ما أكد مراسلو وكالة فرانس برس.

ودانت حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة في بيان اعتقال "المطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة"، واصفة العملية بأنها "وصمة عار جديدة على جبين السلطة وسجل تنسيقها الأمني الأسود".

وشبّه الناطق باسم الحركة فوزي برهوم عملية الاعتقال بأنها "خطف"، مؤكدا على أنها "جريمة وطنية"، معتبرا أن السلطة الفلسطينية "وضعت نفسها وكيلا حصريا للاحتلال في مواجهة شعبنا الفلسطيني".

وطالبت الحركة في بيانها "بضرورة الإفراج الفوري عنهما وكل المقاومين والمعتقلين السياسيين".

وذكرت مصادر متطابقة أن المعتقلين عضوان في حركة حماس.

ودانت حركة الجهاد الإسلامي في بيان عملية الاعتقال "بشدة".

ومن غير الشائع تنفيذ السلطة الفلسطينية مثل هذه العمليات في الضفة الغربية المحتلة من إسرائيل منذ العام 1967.

وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس في حالة انقسام منذ أن استولت الحركة الإسلامية على السلطة في القطاع في العام 2007 بعد اشتباكات دامية بين أنصار الطرفين.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر أعمال عنف شبه يومية وعمليات عسكرية تنفذها إسرائيل لا سيما في مدينة جنين بهدف اعتقال فلسطينيين تقول إنهم ناشطون في مجموعات مسلحة. وتكثفت العمليات بعد هجمات نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين اعتبارا من شهر آذار/مارس.

وقُتل 19 شخصًا غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة خلال هذه الهجمات، كما قتل ثلاثة من المهاجمين.

وقتل أكثر من خمسين فلسطينيا بينهم نشطاء ومدنيون والصحافية شيرين أبو عاقلة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقتل ضابط من القوات الإسرائيلية الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، كما قتل فلسطينيان في تبادل إطلاق نار قرب جنين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الأربعاء في أعقاب مقتل الضابط الذي تبنته كتائب شهداء الأقصى "لن نتردد في العمل في المكان الذي لا تحافظ السلطة الفلسطينية فيه على النظام".

وتحض إسرائيل السلطة الفلسطينية على اتخاذ إجراءات مشددة ضد نشطاء في الضفة الغربية.

© 2022 AFP