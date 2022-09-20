سواريس سيغادر ناسيونال نهاية الشهر المقبل

المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريس خلال مباراة فريقه ناسيونال ضد غوايانيينسي البرازيلي في ذهاب ربع نهائي مسابقة كوبا سود أميريكانا في الثاني من آب/أغسطس 2022.

مونتيفيديو (أ ف ب) – سيغادر مهاجم منتخب الاوروغواي المخضرم لويس سواريز فريقه ناسيونال المحلي بنهاية الموسم الكروي في بلاده نهاية شهر تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

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وسيكون سواريس (35 عاماً) لاعب أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الانكليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الاسبانيين، متاحاً للانتقال الى فريق آخر في صفقة مجانية.

وكان سواريس انتقل إلى ناسيونال النادي الذي شهد انطلاق مسيرته الكروية، هذا الصيف، بعد 16 عاماً من مغادرته.

وتألق سواريس في صفوف فريقه القديم-الجديد بتسجيله 4 أهداف في 8 مباريات في الدوري.

وقال رئيس ناسيونال خوسيه فوينتيس "حالما ينتهي الموسم (في الأوروغواي)، سيغادر سواريس. هذا ما اتفقنا عليه. أقول هذا الامر لكي أضع حداً لاي توقعات خاطئة. لقد بذل جهوداً كبيرة للمجيء إلى هنا. سواريس سيرحل".

وعلى الرغم من رغبة النادي بالاحتفاظ بسواريس، إلاّ أن الأخير لم يخفِ رغبته بالعودة إلى أوروبا، علماً أنه من غير المؤكد ما اذا كان سيتعاقد مع أحد الأندية قبل انطلاق مونديال قطر.

وينتهي الموسم في الدوري الاوروغوياني في 31 تشرين الأول/أكتوبر أي قبل 20 يوماً من انطلاق العرس الكروي العالمي حيث سيكون سواريس ضمن تشكيلة الاوروغواي في قطر، علماً أنه أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 68 هدفاً في 132 مباراة خاضها على الصعيد الدولي.

واستدعى دييغو ألونسو مدرب الأوروغواي المهاجم المخضرم لوديتي إيران في 23 الشهر الحالي وكندا في 27 منه.

وتستهل الأوروغواي مبارياتها في مونديال قطر ضمن منافسات المجموعة الثامنة بمواجهة كوريا الجنوبية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن تلعب أمام البرتغال وثم غانا.

بور-ز ر-د ح

© 2022 AFP