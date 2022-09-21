رئيس الوزراء الياباني يبدي استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي

أنغيلا ويس ا ف ب/ا ف ب

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لدى إلقائه كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك في 20 أيلول/سبتمبر 2022.

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الثلاثاء أنّه مستعدّ للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في وقت لا تزال فيه التوترات على أشدّها حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

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وفي خطاب ألقاه من على منبر الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك، قال كيشيدا إنّه "مستعدّ للحوار حول مسائل ذات اهتمام مشترك".

وأضاف "أنا مصمّم على لقاء كيم جونغ-أون من دون شرط، ولن أفوّت أيّ فرصة للعمل بكلّ تفان".

وكوريا الشمالية الخاضعة لعقوبات دولية كثّفت هذا العام تجاربها الصاروخية، متجاهلة في الوقت نفسه دعوات للتفاوض وجّهتها إليها الولايات المتحدة.

والمفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن مجمّدة منذ فشلت في 2019 القمّة الثالثة والأخيرة بين كيم والرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب.

ويأتي إعراب رئيس الوزراء الياباني عن استعداده للقاء كيم بعد أن أقرّت بيونغ يانغ قانوناً جديداً يجيز لها تنفيذ ضربات نووية وقائية، بما في ذلك في مواجهة هجمات تقليدية.

© 2022 AFP