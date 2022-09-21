زيلينسكي يدعو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض "عقاب عادل" ضدّ روسيا

أنغيلا ويس ا ف ب/ا ف ب

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة ألقاه من كييف مباشرة عبر الفيديو مساء الأربعاء إلى فرض "عقاب عادل" ضدّ روسيا بسبب غزو قواتها بلده.

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وقال زيلينسكي، الزعيم الوحيد الذي سمحت له الأمم المتّحدة هذا العام بإلقاء خطابه عبر الفيديو لعدم تمكّنه من السفر إلى نيويورك، "لقد ارتُكبت جريمة ضدّ أوكرانيا ونحن نطالب بعقاب عادل".

وفي خطابه الذي قوبل بتصفيق حارّ في قاعة الجمعية العامة للأمم المتّحدة، شنّ زيلينسكي هجوماً عنيفاً على روسيا بسبب غزوها بلده.

وقال الرئيس الأوكراني وقد ارتدى كعادته منذ بدء الغزو قميص "تي شيرت" أخضر كاكياً "لن ندع هذا الكيان يسود علينا".

كما دعا زيلينسكي إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على "جريمتها العدوانية ضدّ دولتنا".

وفي خطابه كرّر الرئيس الأوكراني كلمة "عقاب" ما لا يقلّ عن 15 مرة. كما طالب الرئيس الأوكراني بإنشاء صندوق تعويضات لأوكرانيا وشدّد كذلك على ضرورة تجريد روسيا من حقّ النقض الذي تتمتّع به في مجلس الأمن الدولي.

© 2022 AFP