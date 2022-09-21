كأس لايفر: فيدرر يأمل في خوض مباراته الأخيرة مع نادال في الزوجي

لندن (أ ف ب) – ستكون المباراة الأخيرة لاسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر قبل اعتزاله نهائيا، في فئة الزوجي في مسابقة كأس لايفر الجمعة المقبل كما اعلن بنفسه، معربا عن أمله في ان يخوضها الى جانب غريمه الاسباني رافايل نادال.

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وقال فيدرر في مؤتمر صحافي في لندن الاربعاء "انه حدث لم أكن اريد تعكير صفوه، لكن في الوقت ذاته اعرف حدودي وقد طلبت من بيورن بورغ (قائد المنتخب الاوروبي) إذا كان من الممكن الاكتفاء بخوض مباراة فئة الزوجي وبالتالي سيحصل الامر مساء الجمعة".

واضاف "انا استعد لخوض مباراة الزوجي، سنعرف لاحقا الى جانب من. بطبيعة الحال أشعر ببعض التوتر لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة وآمل في ان اكون تنافسيا" وذلك بعد غياب عن الملاعب دام شهرين بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في الركبة.

وإذا كانت هوية شريكه في الزوجي لم تعلن بعد، فان الجميع يحلم بان يلعب الى جانب نادال وقال فيدرر في هذا الصدد "بالطبع، ستكون المناسبة فريدة فيما لو حصلت". واضاف "لقد تواجهنا مرات عدة لكن الاحترام متبادل بيننا".

ويتألف المنتخب الاوروبي الى جانب نادال وفيدرر من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني اندي موراي، اما المنتخب العالمي بقيادة جون ماكنرو، فيضم الكندي فيليكس اوجيه الياسيم والارجنتيني دييغو شفارتسمان والاميركي فريتز تايلور.

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