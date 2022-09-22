دورة طوكيو: انسحاب أوساكا بسبب أوجاع في المعدة

فيليب فونغ ا ف ب

طوكيو (أ ف ب) – تواصلت متاعب اليابانية ناومي أوساكا المصنفة اولى عالميا سابقا بعد ان اضطرت الى الانسحاب من بطولة طوكيو لكرة المضرب الخميس بعد أن اشتكت من آلام في المعدة قبل مباراتها المقررة ضد البرازيلية بياتريز حداد مايا في الدور الثاني.

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وقالت أوساكا في بيان أصدره المنظمون "إنه لشرف كبير لي المشاركة في دورة طوكيو أمام جماهير رائعة هنا في اليابان".

واضافت "كانت هذه البطولة وستظل دائما خاصة بالنسبة لي وكنت أتمنى لو تسنى لي دخول ارضية الملعب وخوض المباراة، لكن جسدي لم يسمح لي بذلك."

وتابعت "أشكركم على كل دعمكم هذا الأسبوع وسأراكم العام المقبل".

وكانت أوساكا، المتوجة بأربعة القاب كبيرة في الغراند سلام تتطلع إلى إنهاء سلسلة سيئة من الأداء في طوكيو حيث كانت حاملة اللقب منذ آخر مرة أقيمت فيها البطولة عام 2019، لا سيما بعد تراجع تصنيفها الى المرتبة الى ال48 عالميا بعد خروجها من الدور الاول في آخر ثلاث دورات شاركت فيها.

وكانت مباراة الدور الاول لأوساكا في طوكيو ضد الأسترالية داريا سافيل استمرت سبع دقائق فقط قبل إصابة منافستها في الركبة.

© 2022 AFP