دوري "أن بي آيه": مدرب سلتيكس يواجه عقوبة الإيقاف لموسم 2022-2023 (تقارير)

إلسا غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

يواجه مدرب بوسطن سلتيكس إيمي أودوكا عقوبة الإيقاف طوال موسم 2022-2023 على خلفية اقامته علاقة مع عضوة من الفريق وانتهاك ارشادات النادي وقواعد السلوك

نيويورك (أ ف ب) – يواجه المدرب إيمي أودوكا الذي قاد فريقه بوسطن سلتيكس إلى نهائي الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين في الموسم الماضي، عقوبة الإيقاف طوال موسم 2022-2023 على خلفية انتهاكات سلوك، حسب ما أفادت الخميس تقارير صحافية.

إعلان اقرأ المزيد

واشار موقعا "إي أس بي أن" و"ذي أثلتيك" نقلاً عن مصادر من دون تسميتها أن المدرب النيجيري الأصل البالغ 45 عاماً كان على علاقة توافقية مع عضوة من موظفي سلتيكس منتهكاً إرشادات النادي وقواعد السلوك.

وذكرت "إي أس بي أن" أنه من المتوقع أن تصبح العقوبة، وهي من بين أقسى عقوبة على الإطلاق لمدرب في الدوري المحلي، رسمية في أقرب وقت الخميس.

ومع افتتاح المعسكرات التدريبية قريباً، من المرجح أن يتولى مساعد مدرب سلتيكس جو مازولا زمام الأمور الفنية كمدرب موقت خلال الموسم الجديد، حسب ما أضاف الموقع.

وتأتي العقوبة المحتملة للمدرب أودوكا عقب رحيل المدرب المساعد السابق ويل هاردي في حزيران/يونيو للاشراف على تدريب يوتاه جاز.

وتسلم أودوكا مهامه في سلتيكس العام الماضي بدلاً من براد ستيفنز بعد أن تمت ترقية الأخير إلى منصب رئيس عمليات كرة السلة في النادي عقب رحيل داني إينج.

وكلاعب، شارك أودوكا في الدوري المحلي خلال سبعة مواسم، منها مواسمه الأربعة الأخيرة مع سان أنتونيو سبيرز، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2011. كما شغل منصب مساعد المدرب مع أندية سبيرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبروكلين نتس، ليعود ويشرف على سلتيكس في حزيران/يونيو 2021.

وختم سلتيكس الموسم العادي مع 28 فوزاً مقابل 7 هزائم (رصيد اجمالي 51-31)، وتأهل لخوض نهائي "أن بي آيه" في حزيران/يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 2010 حيث خسر أمام غولدن ستايت ووريورز 2-4.

© 2022 AFP