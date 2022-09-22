زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب المكسيك

بيدرو باردو ا ف ب

سكان من العاصمة المكسيكية نزلوا إلى الشوارع بعد وقوع زلزال بقوة 6,9 درجات في 22 أيلول/سبتمبر 2022

مكسيكو (أ ف ب) – هز زلزال عنيف بلغت قوته 6,9 درجات المكسيك صباح الخميس، على ما أعلن المركز الوطني للزلازل، دون أن يتم الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار حتى الآن.

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وضربت هزة شديدة العاصمة مكسيكو التي تضم 22 مليون نسمة، بعد ثلاثة أيام على حدوث زلزال عنيف الاثنين في 19 أيلول/سبتمبر في ذكرى حدوث الزلزالين الداميين في 1985 و2017.

وفاجأ الزلزال سكان مكسيكو الخميس أثناء نومهم، وهرع العديد منهم إلى الشوارع في ملابس النوم مع سماع دوي صفارات الإنذار.

وحُدّد مركز الزلزال في ولاية ميشواكان بغرب المكسيك على مسافة 84 كلم من مدينة كوالكومان، بحسب المركز الوطني للزلازل.

كذلك حُدِّد مركز الزلزال الذي حدث الاثنين في ميشواكان، وبلغت قوته 7,7 درجات، وأدى إلى وفاة شخصين.

وكان المركز الوطني للزلازل حدد قوة الزلزال الخميس بـ6,5 درجات قبل أن يعلن أنها بلغت 6,9 درجات.

وأعلنت رئيسة بلدية مكسيكو كلوديا شينباوم أن مروحيات تحلق في سماء المدينة لكنها لم ترصد وقوع ضحايا أو أضرار بعد.

وكتبت على تويتر "في الوقت الحالي لا يوجد أضرار في المدينة. وسأواصل إبلاغكم بالمعلومات".

هز زلزال عنيف مكسيكو الاثنين بعد ساعة على انتهاء تدريب على الوقاية من الزلازل شارك فيه ملايين الأشخاص، وتنظمه السلطات كل عام في ذكرى الزلزالين اللذين وقعا في 19 أيلول/سبتمبر من العامين 1985 و2017.

© 2022 AFP