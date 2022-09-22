فورمولا واحد: تسونودا باقٍ مع ألفاتاوري الموسم المقبل

ميغيل ميدينا ا ف ب

سائق ألفاتاوري الياباني يوكي تسونودا قبل حصة التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا واحد. مونتسا في 9 أيلول/سبتمبر 2022

طوكيو (أ ف ب) – قرر فريق ألفاتاوري الإبقاء على خدمات السائق الياباني يوكي تسونودا للموسم المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك وفق ما أعلن الخميس.

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وكان الفريق الرديف لريد بول الذي يشارك تحت ألوان إيطاليا ويتخذ من فايينتسا (شمال البلاد في مقاطعة إميليا رومانيا) مقراً له، جاء بتسونودا الى بطولة الفئة الأولى عام 2021، وبالإبقاء على خدمات ابن الـ22 عاماً سيمنحه فرصة اثبات مهاراته لموسم ثالث توالياً.

وتوجه السائق الياباني "بشكر كبير الى ريد بول، هوندا وسكوديريا ألفاتاوري على مواصلة منحي الفرصة للقيادة في الفورمولا واحد".

وأضاف "بعدما انتقلت الى إيطاليا العام الماضي لأكون أقرب الى المصنع، بت أشعر بالفعل أني جزء من الفريق وسعيد الآن بمواصلة التسابق مع الفريق في 2023".

وقدم تسونودا لمحة عن قدراته خلال السباق الختامي للموسم الماضي في أبوظبي حين حل رابعاً في أفضل نتيجة له حتى الآن.

وبعدما ألغي الموسم الماضي بسبب القيود المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، سيحصل تسونودا الشهر المقبل على فرصة التسابق في جائزة بلاده للمرة الأولى، علما أنه أول ياباني يشارك في سباقات الفئة الأولى منذ كاموي كوباياشي عام 2014.

وسبق لألفاتاوري أن أعلن في حزيران/يونيو عن الإبقاء على خدمات سائقه الثاني الفرنسي بيار غاسلي للموسم المقبل، لكن مع الاهتمام القادم من ألبين، الساعي لتعويض رحيل بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو الى أستون مارتن الموسم المقبل، قد يضطر الفريق الإيطالي للبحث عن بديل.

© 2022 AFP