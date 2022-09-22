كأس لايفر: فيدرر سيخوض آخر مباراة في مسيرته الى جانب نادال في فئة الزوجي

ادريان دينيس POOL/ا ف ب/ارشيف

السويسري روجيه فيدرر (يمين) مصافحا الاسباني رافايل نادال بعد الفوز عليه في نصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب. 12 تموز/يوليو 2019

لندن (أ ف ب) – سيخوض النجم السويسري روجيه فيدرر آخر مباراة رسمية له في مسيرته الجمعة الى جانب منافسه الأبدي الاسباني رافايل نادال في فئة الزوجي ضمن المنتخب الاوروبي لكأس لايفر في كرة المضرب.

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وأثار فيدرر، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الاسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لايفر المقررة هذا الأسبوع.

وسيتواجه فيدرر ونادال مع الاميركيين جاك ستوك وفرنسيس تيافو مساء الجمعة، قبل ان يسدل السويسري الستار على مسيرة مظفرة بعمر الحادية والاربعين.

ويتألف المنتخب الاوروبي الذي يقوده السويدي بيورن، من الرباعي نادال وفيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني اندي موراي إضافة الى اليوناني ستيفانوس تيستسيباس والنروجي كاسبر رود والإيطالي ماتيو بيريتيني والبريطاني كاميرون نوري، فيما يتكون المنتخب العالمي الذي يقوده الأميركي الأسطورة جون ماكنرو، من الكندي فيليكس اوجيه الياسيم والارجنتيني دييغو شفارتسمان والاميركيين تايلور فريتز وتومي بول وجاك سوك والأسترالي أليكس دي مينور.

وكان فيدرر اعرب عن امله في خوض اخر مباراة له الى جانب نادال، وقال في مؤتمر صحافي الثلاثاء "بالطبع، ستكون المناسبة فريدة فيما لو حصلت"، مضيفاً "لقد تواجهنا مرات عدة لكن الاحترام متبادل بيننا".

واضاف "بطبيعة الحال أشعر ببعض التوتر لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة وآمل في ان اكون تنافسيا" وذلك بعد غياب عن الملاعب منذ اكثر من سنة بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في الركبة.

وكان آخر ظهر لفيدرر على الصعيد التنافسي حين خسر أمام البولندي هوبرت هوركاش في ربع نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي.

وفي ظل استمرار معاناته مع الإصابة، ستقتصر المشاركة الأخيرة لفيدرر قبل الاعتزال على مباراة الزوجي ولن يشارك في الفردي.

وعلق نادال على مشاركته مع فيدرر في مباراة الزوجي بالقول في مؤتمر صحافي عشية انطلاق المنافسات، إنها "لحظة تاريخية"، مضيفاً "يغادرنا أحد أهم، إن لم يكن أهم لاعب بمسيرتي في كرة المضرب".

وتابع "في النهاية، ستكون هذه اللحظة صعبة. أنا متحمس وممتن جداً للعب بجانبه".

© 2022 AFP