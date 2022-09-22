11 قتيلاً منذ بدء التظاهرات في إيران بينهم أربعة من عناصر الأمن (حصيلة رسمية)

- ا ف ب

صورة حصلت عليها وكالة فرانس برس من خارج إيران لاحتجاجات في طهران في 21 أيلول/سبتمبر 2022

طهران (أ ف ب) – قتل سبعة متظاهرين وأربعة من عناصر الأمن في إيران منذ بدء التظاهرات قبل ستة أيام احتجاجاً على وفاة شابة أوقفتها "شرطة الأخلاق"، وفق حصيلة رسمية جديدة نُشرت الخميس.

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وأفادت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن مقتل ثلاثة شرطيين طعناً بالسكين أو رمياً بالرصاص الأربعاء في كل من تبريز (شمال غرب) ومشهد (شمال شرق) وقزوين (وسط) بعد أن "تم استدعاؤهم لمواجهة المشاغبين"، كما قتل عنصر من قوات الأمن الثلاثاء خلال تظاهرات في شيراز (وسط).

وقتل سبعة متظاهرين أحدهم طعناً بالسكين الأربعاء في قزوين، وفق وكالة فارس للأنباء.

وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا الأربعاء مقتل ستة متظاهرين منذ بدء الاحتجاجات، بينهم أربعة في كردستان (شمال غرب) من حيث تتحدر الشابة مهسا أميني، واثنان في كرمنشاه (شمال غرب).

ونفى مسؤولون إيرانيون أي تورط لعناصر الأمن في مقتل المتظاهرين.

© 2022 AFP