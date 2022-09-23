دوري الأمم: المجر تصعق ألمانيا وإيطاليا ترسل إنكلترا الى المستوى الثاني

لايبزيغ (ألمانيا) (أ ف ب) – حققت المجر فوزاً صاعقاً على ألمانيا في أرضها 1-صفر، فيما أرسلت إيطاليا ضيفتها إنكلترا الى المستوى الثاني بتغلبها عليها بالنتيجة ذاتها الجمعة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

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في لايبزيغ حيث خرج الألمان منتصرين من مبارياتهم الـ11 الأخيرة في أطول سلسلة لهم في مدينة واحدة، واصلت المجر نتائجها الملفتة وألحقت رجال المدرب هانزي فليك بإنكلترا التي سقطت أمامها على أرضها صفر-4، معززة بذلك حظوظها ببلوغ الدور نصف النهائي.

وكان بإمكان المجر أن تحسم بهذا الفوز الأول لها على ألمانيا على صعيد المسابقات الرسمية منذ دور المجموعات لأولمبياد ميونيخ 1972 (4-1)، لو لم تنجح إيطاليا في الفوز على إنكلترا في ميلانو بفضل هدف جاكومو راسبادوري (68).

وتدين المجر بفوزها الثالث في هذه المجموعة وتصدرها أمام وصيفتها الجديدة وخصمتها المقبلة إيطاليا بفارق نقطتين، الى آدم شالاي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 17.

وبهزيمة ثالثة بعد اللتين تلقتهما أمام المجر صفر-1 في أرض الأخيرة وصفر-4 بين جماهيرها، هبطت إنكلترا الى المستوى الثاني قبل مواجهتها الإثنين مع غريمتها ألمانيا في "ويمبلي"، في وقت تحل إيطاليا ضيفة على المجر في بودابست.

© 2022 AFP