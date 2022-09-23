عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد "شريكا" من أجل السلام

براين سميث اف ب

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة الجمعة أن إسرائيل تعرقل عمدا التقدّم باتجاه التوصل إلى حل الدولتين ولم يعد من الممكن اعتبارها شريكا يمكن الوثوق به في عملية السلام.

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وقال عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "إسرائيل التي تتنكر لقرارات الشرعية الدولية قررت ألا تكون شريكا لنا في عملية السلام".

وأضاف أن ادلولة العبرية "أمعنت في تكريس هذا الاحتلال ، فلم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها".

ومضى يقول "إننا لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993، اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها".

وأكد عباس البالغ 87 عاما "أصبح من حقنا بل لزاما علينا أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا وتحقيق السلام القائم على العدل".

© 2022 AFP