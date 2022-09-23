قبل 45 يوما من الانتخابات التشريعية الجمهوريون يكشفون "التزامهم من أجل أميركا"

واشنطن (أ ف ب) – قبل 45 يوما من الانتخابات التشريعية الأميركية، قدم الحزب الجمهوري الجمعة البرنامج الذي يعتزم تطبيقه في حال حصل على الغالبية في الكونغرس تحت عنوان معركة شرسة ضد التضخم والجريمة والهجرة والدفاع عن "الحرية".

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كشف المحافظون الذين تجمعوا في مستودع في ضاحية المعقل الصناعي السابق ببيتسبرغ شمال شرق البلاد، "التزامهم من اجل أميركا" وهي سلسلة إجراءات تسمح للحزب بتعريف نفسه باستثناء معارضته لسياسات الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

قال كيفن مكارثي الذي يأمل في أن يصبح الرئيس المقبل لمجلس النواب عقب انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر "لقد أمضينا آخر عام ونصف - جميع الجمهوريين في هذه المجموعة - نتنقل عبر البلاد للاصغاء إلى مشاكلكم والتصدي لما قام به الديموقراطيون".

ولم يتم اختيار هذا المكان من باب الصدفة : فولاية بنسلفانيا المعروفة بمراكزها الحضرية الكبرى كما بصناعاتها المتدهورة، لديها على الارجح مفتاح الحل في الانتخابات التشريعية.

- " ملء خزان سيارتي بالوقود" -

أمضى الجمهوريون في البداية دقائق طويلة في التحدث عن أداء جو بايدن والكونغرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون بشأن التضخم، وهو المسألة الرئيسية التي يركز عليها المحافظون منذ شهور لشن هجماتهم.

وقال الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي "بينما كنا نتنقل عبر البلاد من غرف الطعام في المنازل إلى المصانع، سمعنا المشكلة نفسها". واضاف "كيف يمكنني ملء خزان سيارتي بالوقود؟ وشراء الطعام والحليب؟".

كما وعد المحافظون ب"طاقة مصنوعة في الولايات المتحدة" بدون الإشارة إلى تغير المناخ.

ونددت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي بالبرنامج ووصفته بأنه "دليل إضافي على الالتزام الثابت للجمهوريين في المجلس بسياسة ترامب".

الهجرة والافيون

غالبا ما اتخذ حدث الجمعة شكل دردشة غير رسمية مع أشخاص عاديين انتقد جميعهم بشدة فترة العامين تقريبا منذ وصول جو بايدن الى البيت الابيض.

وأمام هذا التجمع، تطرق الجمهوريون بإسهاب الى ملف الهجرة، وهو موضوع مثير للجدل في الولايات المتحدة، وأصبح أكثر اثارة للجدل قبل أسابيع من الانتخابات. وتتهم المعارضة الديموقراطيين بجعل الحدود مع المكسيك غير مضبوطة.

في هذا الخصوص، استمع الجمهوريون الى مسؤول الشرطة المحلي جيمس كاستر الذي عدد حالات الجرعات الزائدة بالفنتانيل في مقاطعته. واضاف أن "هذه الجرعات الزائدة مرتبطة بشكل مباشر بترك حدودنا الجنوبية مفتوحة" وغالبا ما تكون المكسيك مصدر هذه المواد الأفيونية.

رياضيون متحولون جنسيا

كما وعد الجمهوريون أميركا ب"مستقبل قائم على الحرية" مع التركيز بشكل خاص على مدارس البلاد التي شهدت في السنوات الأخيرة نقاشات حادة حول تدابير العزل ووضع الكمامات والتلقيح ضد كوفيد أو التعليم العنصري.

كما تم الاستماع إلى شهادة أم كانت محبطة للغاية لأن أولادها لم يتمكنوا من المشاركة "في احتفالات نهاية السنة والمناسبات الرياضية" أثناء الجائحة.

وعلق مكارثي "للاهل رأي في تربية اولادهم".

ويتوقع المحافظون مواصلة هجماتهم على الرياضيين المتحولين جنسيا والتأكد من ان "النساء وحدهن قادرات على المشاركة في المسابقات الرياضية النسائية".

وهي طريقة لتعبئة ناخبيهم حول قضية اجتماعية جديدة، بعد سنوات من النضال ضد الإجهاض. ومنذ قرار المحكمة العليا الذي الغى في حزيران/يونيو الحق الدستوري في الإجهاض في الولايات المتحدة، يبدي المحافظون تحفظا اكبر بشأن هذه القضية مدركين أن المواقف المتطرفة قد تكلفهم غاليا في صناديق الاقتراع.

© 2022 AFP